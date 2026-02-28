Nekustamā īpašuma nozares eksperts: Ekonomiskā pamatojuma māju siltināšanai nav pilnīgi nekāda 0
Runājot par ēku siltināšanas programmu, reti kad tiek runāts par ēkas drošību – šobrīd tas izskatās tā, it kā vecai tantiņai uztaisītu plastisko operāciju, savilktu ādu ap acīm un turpinātu dzīvot nākamos 50 gadus. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Naudas cena” pauda Aigars Šmits, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) valdes priekšsēdētājs un “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs.
Viņš aicina nesalīdzināt rēķinus siltinātā un nesiltinātā mājā, jo salīdzināmais periods parasti ir vidēji trīs mēneši ziemā, ja ir ziema, bet rēķini taču jāmaksā ir visu gadu.
Kāpēc A. Šmits neredz ekonomisko pamatojumu ēku siltināšanā, atbilde ir pārsteidzoši loģiska, to skatieties pievienotajā video.
