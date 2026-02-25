Meliem īsas kājas: Ušakova šoferi gadiem ilgi krāpuši “Rīgas satiksmi” – tiesa piespriedusi bargus sodus 0
Rīgas pilsētas tiesa krimināllietā par krāpšanu lielā apmērā bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) diviem bijušajiem autovadītājiem piespriedusi cietumsodus un likusi samaksāt ievērojamu kompensāciju, raksta “Latvijas Avīze”.
Ušakova bijušie šoferi Andris Saulītis un Juris Kukulis apsūdzēti par krāpšanu lielā apmērā no pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksme”, bet bijušais šī uzņēmuma tehniskā atbalsta direktors Ingvars Šnikvalds – par viņu atbalstīšanu.
Lieta pret minētajām personām savulaik izdalīta no tā dēvētās Rīgas domes fiktīvo darbinieku lietas. Kā izklāstīts spriedumā, Saulītis krāpnieciskajās darbībās iesaistījies vairākus gadus pirms Rīgas domē sāka valdīt partiju “Saskaņa” un “Gods kalpot Rīgai” koalīcija, kuru vadīja Ušakovs.
Saulītis vienojies ar nu jau mirušo “Rīgas satiksmes” darbinieku Igoru Volkinšteinu, ka tiks iekārtots uzņēmumā par atslēdznieku, bet nekādus darba pienākumus neveikšot.
Saulītis pieņemts darbā 2001. gada aprīlī, un, reāli nestrādādams, Saulītis kā darbinieks tur skaitījies līdz 2019. gada janvārim.
Kā vēsta laikraksts, Volkinšteins par fiktīvi nodarbināto Saulīti informējis Šnikvaldu, kurš shēmu “piesedzis”.
Tādā pašā veidā 2015. gada janvārī “Rīgas satiksmē” kā atslēdznieks pieņemts arī Kukulis, kurš tolaik bijis viens no Ušakova šoferiem – Saulīša pārinieks. Arī Kukuli “darbā iekārtojis” Volkinšteins, bet Šnikvalds bijis informēts. Kukulis “Rīgas satiksmē” ticis fiktīvi nodarbināts četrus gadus, šajā laikā atalgojumā saņemot ap 34 000 eiro, bet kopējie “Rīgas satiksmes” izdevumi, ieskaitot nodokļus, bijuši 61 363 eiro.
Uzņēmumā no abiem gan neviens rakstisks ziņojums par pārkāpumiem neesot saņemts, atzīmē avīze.
Ar pirmās instances tiesas lēmumu visi trīs krāpšanā apsūdzētie atzīti par vainīgiem, bet spriedumu iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.