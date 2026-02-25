Foto: LETA

Meliem īsas kājas: Ušakova šoferi gadiem ilgi krāpuši “Rīgas satiksmi” – tiesa piespriedusi bargus sodus 0

LETA
8:41, 25. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas pilsētas tiesa krimināllietā par krāpšanu lielā apmērā bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) diviem bijušajiem autovadītājiem piespriedusi cietumsodus un likusi samaksāt ievērojamu kompensāciju, raksta “Latvijas Avīze”.

Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga
ES gatavo Orbānam reālu pļauku. Ungārijai būs jāatvadās no kā sev tik dārga un pierasta 5
Aizmirstiet Grenlandi! Krievu kultūra un ikdiena plaukst un zeļ jau kādā citā NATO salā
Lasīt citas ziņas

Ušakova bijušie šoferi Andris Saulītis un Juris Kukulis apsūdzēti par krāpšanu lielā apmērā no pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksme”, bet bijušais šī uzņēmuma tehniskā atbalsta direktors Ingvars Šnikvalds – par viņu atbalstīšanu.

Saulītis un Kukulis sodīti ar attiecīgi četru un divarpus gadu cietumsodiem, Šnikvalds – ar probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, bet viņiem visiem kopā solidāri jāatlīdzina “Rīgas satiksmei” izkrāptā summa – aptuveni 247 000 eiro.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien riskē iztērēt pārāk daudz – vai esi viens no tiem?
Ar vienu nosacījumu: Zelenskis gatavs atbalstīt Trampa ideju izbeigt karu līdz konkrētam datumam
“Paņemiet, iztērējiet, un rīt mēs nezinām, ko darīsim.” Igauņi jau nožēlo – vai latvieši atkārtos to pašu kļūdu?

Lieta pret minētajām personām savulaik izdalīta no tā dēvētās Rīgas domes fiktīvo darbinieku lietas. Kā izklāstīts spriedumā, Saulītis krāpnieciskajās darbībās iesaistījies vairākus gadus pirms Rīgas domē sāka valdīt partiju “Saskaņa” un “Gods kalpot Rīgai” koalīcija, kuru vadīja Ušakovs.

Saulītis vienojies ar nu jau mirušo “Rīgas satiksmes” darbinieku Igoru Volkinšteinu, ka tiks iekārtots uzņēmumā par atslēdznieku, bet nekādus darba pienākumus neveikšot.

Saulītis pieņemts darbā 2001. gada aprīlī, un, reāli nestrādādams, Saulītis kā darbinieks tur skaitījies līdz 2019. gada janvārim.

Šajā laikā viņš no pašvaldības uzņēmuma kontā saņēmis ap 102 000 eiro, bet kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli “Rīgas satiksmes” izdevumi bijuši pat 185 405 eiro.

Kā vēsta laikraksts, Volkinšteins par fiktīvi nodarbināto Saulīti informējis Šnikvaldu, kurš shēmu “piesedzis”.

Tādā pašā veidā 2015. gada janvārī “Rīgas satiksmē” kā atslēdznieks pieņemts arī Kukulis, kurš tolaik bijis viens no Ušakova šoferiem – Saulīša pārinieks. Arī Kukuli “darbā iekārtojis” Volkinšteins, bet Šnikvalds bijis informēts. Kukulis “Rīgas satiksmē” ticis fiktīvi nodarbināts četrus gadus, šajā laikā atalgojumā saņemot ap 34 000 eiro, bet kopējie “Rīgas satiksmes” izdevumi, ieskaitot nodokļus, bijuši 61 363 eiro.

Apsūdzētie savu vainu nav atzinuši, apgalvojot, ka “Rīgas satiksmē” esot pieņemti kā “slepenie darbinieki”, kuru uzdevums esot bijis vērot, kas zog degvielu, instrumentus un detaļas.

Uzņēmumā no abiem gan neviens rakstisks ziņojums par pārkāpumiem neesot saņemts, atzīmē avīze.

Ar pirmās instances tiesas lēmumu visi trīs krāpšanā apsūdzētie atzīti par vainīgiem, bet spriedumu iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Starptautiskā operācijā likvidē krāpnieku “fabriku”, kuras slazdos iekrituši arī Latvijas iedzīvotāji
Pārāk daudz darba: Nils Ušakovs pametis partijas “Saskaņa” valdi
Slepens kabinets mājās un vismaz 180 cietuši bērni… Skolotājam no Zemgales par dzimumnoziegumiem piespriež 15 gadus cietumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.