Latvijas iedzīvotāji pensiju 2.līmenī ir uzkrājuši 10 miljardus eiro. Iespaidīga summa, par kuras nākotni, īpaši vēlēšanu gadā, parādās politiskas spekulācijas, vai nebūtu jārīkojas līdzīgi, kā tas izdarīts Igaunijā 2021.gadā un nu arī Lietuvā – atļaut iedzīvotājiem izņemt savus 2.līmeņa pensiju ieguldījumus.
Diskusijas nonākušas arī līdz Saeimai un turpināsies vēl, jo portālā manabalss.lv savākti nepieciešamie 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija “Platforma 21” kuru savulaik dibinājis Aldis Gobzems (Arigo Toro). Vēl viena iniciatīva, par kuru paraksti vēl tiek vākti, ir rosinājums noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji.
Lietuvieši ir pieticīgāki – ļaus izņemt no 2.pensiju līmeņa 25% no uzkrātā. Izmaksas tiem, kuri vēlēsies, sāksies šogad aprīlī.
Mēs esam paraduši, ka Latvijas politiķi bieži lieto savā retorikā Igaunijas un Lietuvas pieredzi kā “labo piemēru”. Tagad ir pretēji: Finanšu ministrija stingri uzstāj – otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.
Finanšu ministrija secinājusi, ka Igaunijas pieredze rāda, ka lēmums ļaut priekšlaicīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumus daļai iedzīvotāju nākotnē var radīt būtisku pensijas ienākumu samazinājumu. Ha, hā. To apgalvo tā pati FM, kas pirms tam virzīja priekšlikumu un nekautrējās šajā līmenī iegrābties: no 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim samazinot 2. pensiju līmeņa iemaksu likmi no 6 % līdz 5 % no bruto algas. Šāds lēmums nozīmē, ka iedzīvotāju pensiju uzkrājums pieaugs lēnāk un nākotnē potenciāli tas var būt mazāks.
Tikmēr Latvijas Banka priecājas, ka aizvien vairāk pensiju 2. līmeņa dalībnieku izvēlas savu pensiju uzkrāt augsta riska ieguldījumu plānos, kas ilgtermiņā sniedz iespēju uzkrāt vairāk.
Taču uzkrājums ir tikai cipars bankas kontā, bet cilvēku spēja izveidot uzkrājumus šobrīd neparedzētai vajadzībai ir zema: pēc Luminor bankas pasūtījuma veiktā pētījumā konstatēts, ka ja pēkšņi būtu jāsedz steidzami izdevumi vidējās algas jeb 1400 eiro apmērā, ievērojamai daļai iedzīvotāju nepietiktu uzkrājumu, un ceturtā daļa (25 %) būtu spiesti meklēt tuvinieku palīdzību vai izmantot bankas aizdevumu. Tāpēc spiediens uz 2.pensiju līmeņa uzkrājumu izmantošanu nevis pēc pārvaldītāja, bet iedzīvotāju prāta, saglabājas.
Visticamāk, ka līdz Saeimas diskusijām 2.pensiju līmenis vēlēšanu gadā nonāks pilnīgi noteikti, un nevien tāpēc, ka pastāv bažas par komercbanku spējām no šiem fondiem izspiest maksimālo labumu nevis sev, bet iedzīvotājiem. Latvijā pēcpensionēšanās vidējais dzīves ilgums vīriešiem ir aptuveni pieci gadi. Un kāpēc viņiem savus uzkrājumus 2.pensiju līmenī atstāt valstij, nevis tagad salabot zobus un tikt galā ar kredītiem, nesabeidzot sevi darbā? Jo “bezatbildīgi pret sistēmu”? Arī tēze “ja rīt būs karš” daudziem neliek mieru vairāk, nekā jautājums, kuru aicina uzdot finanšu pārvaldītāji: “ko es ēdīšu 2050.gadā”. Visi jautājumi ir leģitīmi un uz tiem prasītos izsvērtas atbildes, nevis poza – “mēs zinām labāk, bet jūs nemākat veidot uzkrājumus, tāpēc liecieties mierā”.