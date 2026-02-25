“Slimnīca nevar uzņemt pat 10 pacientus vienlaicīgi,” Golubovska atklāj skaudru ainu, ka nekādai X stundai Latvijā nav gatavi 0
24. februārī visā Latvijā un pasaulē piemin dienu, kad Krievija iebruka Ukrainā un sākās karš, kas ilgst jau četrus gadus, izmainot visu pasaules kārtību. TV24 raidījumā “Dr. Apinis” klātesošie ārsti un slimnīcu pārstāvji diskutē par to, vai Latvija būtu gatava X stundai. Dažāda mēroga apmācības notiek, bet kāda ir reālā situācija?
“Es, protams, ceru, ka nekad šāda situācija nenotiks, jo,
Es domāju, ka tā būtu ļoti skarba dzīves mācība, jo mēs nevarētu uzņemt šos pacientus, es uzreiz pasaku. Mums mācības notiek ar četriem, pieciem aktieriem vai zemessargiem un tad jau haoss mazliet notiek, lai piedod administrācija. Mums [teorētiski] jāgatavojas tam, ka jāuzņem ārkārtīgi daudz cilvēku, viņi sekmīgi jānogādā operāciju zālē, tās mums ir daudz – 11, kā arī varam izmantot citas procedūru zāles, bet tieši liela skata cietušo, kas būtu gan bērni, gan seniori, gan armijnieki, vienlaicīgai uzņemšanai mēs neesam apmācīti. Austrumu slimnīcā regulāri notiek plaša mēroga mācības notiek, bet
TV24 atklāj Iveta Golubovska, LU profesore, LTOS anestezioloģe un reanimatoloģe.
Skaties visu raidījumu, kādā gatavībā ir citas Latvijas slimnīcas.