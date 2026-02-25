“Slimnīca nevar uzņemt pat 10 pacientus vienlaicīgi,” Golubovska atklāj skaudru ainu, ka nekādai X stundai Latvijā nav gatavi 0

LA.LV
10:01, 25. februāris 2026
Ziņas Latvijā

24. februārī visā Latvijā un pasaulē piemin dienu, kad Krievija iebruka Ukrainā un sākās karš, kas ilgst jau četrus gadus, izmainot visu pasaules kārtību. TV24 raidījumā “Dr. Apinis” klātesošie ārsti un slimnīcu pārstāvji diskutē par to, vai Latvija būtu gatava X stundai. Dažāda mēroga apmācības notiek, bet kāda ir reālā situācija?

Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga
ES gatavo Orbānam reālu pļauku. Ungārijai būs jāatvadās no kā sev tik dārga un pierasta 5
Aizmirstiet Grenlandi! Krievu kultūra un ikdiena plaukst un zeļ jau kādā citā NATO salā
Lasīt citas ziņas

“Es, protams, ceru, ka nekad šāda situācija nenotiks, jo,

es domāju, ka 100 cilvēkus slimnīcā nevarēs ievest. Viņi visi iesprūdīs pie vārtiem.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Viss labi, līdz brīdim, kad viņš dod divus eiro…” Veikalos turpinās atlaižu karšu kari
Īsta drošība rodas tur, kur zināšanas ir kopā ar cieņu
Meliem īsas kājas: Ušakova šoferi gadiem ilgi krāpuši “Rīgas satiksmi” – tiesa piespriedusi bargus sodus

Es domāju, ka tā būtu ļoti skarba dzīves mācība, jo mēs nevarētu uzņemt šos pacientus, es uzreiz pasaku. Mums mācības notiek ar četriem, pieciem aktieriem vai zemessargiem un tad jau haoss mazliet notiek, lai piedod administrācija. Mums [teorētiski] jāgatavojas tam, ka jāuzņem ārkārtīgi daudz cilvēku, viņi sekmīgi jānogādā operāciju zālē, tās mums ir daudz – 11, kā arī varam izmantot citas procedūru zāles, bet tieši liela skata cietušo, kas būtu gan bērni, gan seniori, gan armijnieki, vienlaicīgai uzņemšanai mēs neesam apmācīti. Austrumu slimnīcā regulāri notiek plaša mēroga mācības notiek, bet

mūsu mazā Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca nav gatava uzņemt pat 10 pacientus vienlaicīgi,”

TV24 atklāj Iveta Golubovska, LU profesore, LTOS anestezioloģe un reanimatoloģe.

Skaties visu raidījumu, kādā gatavībā ir citas Latvijas slimnīcas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cilvēki mirs, jo ministrija un slimnīca nespēj novadīt vienu projektu: medicīnas nozarē notiekošais nebeidz pārsteigt
“Mēs ar māsu bijām paralizētas bailēs!” Slimnīcas tehniska kļūda naktī satricina neskaitāmus cilvēkus
Tas ir valsts drošības jautājums! Arī reģionālo slimnīcu vadītāji brīdina par riskiem, ja tiks samazināts finansējums
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.