“Viss labi līdz brīdim, kad viņš dod divus eiro…” Veikalos turpinās atlaižu “zagšana” 3

9:43, 25. februāris 2026
Jau labu laiku sabiedrībā notiek diskusijas par atlaižu kartēm. Daudzi cilvēki aizdod savu karti citiem, bet pēc tam pamana, ka uzkrājums ir pazudis. Šis fakts liek aizdomāties – vai tiešām vienmēr ir runa par krāpšanu, vai dažkārt nauda tiek iztērēta netīšām?

Sanita sociālo mediju platformā “Threads” uzsāk diskusiju par šo tēmu: “Šodienas atgadījums. “Maximā” vīrietis palūdza aizdot “Paldies” karti. Atbildēju smejoties, ka protams, bet tagad daudzi negrib aizdot, jo pa kluso iztērē uzkrāto naudu.

Viss bija kārtībā, līdz viņš pienāca pie manis un atdeva 2 eiro, sakot, ka netīšām iztērējis manu uzkrājumu, un atvainojās.”

Zane norāda, ka šis ir pierādījums tam, ka uzkrājumu var iztērēt netīšām, bez ļauniem nodomiem, un daži cilvēki pat nenojauš, ka pastrādājuši “noziegumu”, jo nepamana.

Arī Marta dalās pieredzē: “Vispār es “Maximā” ļoti reti eju un joprojām neesmu sapratusi, kā pie pašapkalpošanās kasēm var samaksāt, kamēr nav nospiesta poga par uzkrājuma izmantošanu. Rimi ir citādāk – tur atsevišķi jāizvēlas maksāt ar uzkrājumu. Tāpēc saprotu, ka var netīšām svešam cilvēkam iztērēt.”

Kristīne piekrīt: “Kad noskenē karti, uzreiz parādās lodziņš ar jautājumu – vai vēlaties maksāt ar paldies karti. Ātrumā izlasot tikai sākumu, cilvēks automātiski nospiež “jā”, domājot, ka maksās par pirkumu. Tas attiecas uz steidzīgajiem, nevis uz bezkaunīgajiem.”

Diāna saprot par ko ir runa: “Man arī tā notika – biju vīrieša vietā un automātiski nospiedu “izmantot “Maxima naudu”” svešai kartei. Bija ļoti neērti, un tad uzzināju par šo krāpšanas veidu.”

Arī Linda gadījies līdzīgi: “Man bija tieši tāpat. Palūdzu karti, jo savējie uzkrājumi vēl nebija sakārtoti. Cenšoties ātri, uzspiedu “Yes” un iztērēju visu uzkrājumu. Par laimi, paspēju atcelt un atvainojos. Jutos muļķīgi visu dienu un nolēmu vairs neaizņemties.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Vai dusmotos, ja noņemt uzkrājumu sanācis "netīšām"

  • Jā, dusmotos jebkurā gadījumā
  • Viss atkarīgs, cik liels uzkrājums
  • Nē, nedusmotos
