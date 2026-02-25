“Viss labi līdz brīdim, kad viņš dod divus eiro…” Veikalos turpinās atlaižu “zagšana” 3
Jau labu laiku sabiedrībā notiek diskusijas par atlaižu kartēm. Daudzi cilvēki aizdod savu karti citiem, bet pēc tam pamana, ka uzkrājums ir pazudis. Šis fakts liek aizdomāties – vai tiešām vienmēr ir runa par krāpšanu, vai dažkārt nauda tiek iztērēta netīšām?
Sanita sociālo mediju platformā “Threads” uzsāk diskusiju par šo tēmu: “Šodienas atgadījums. “Maximā” vīrietis palūdza aizdot “Paldies” karti. Atbildēju smejoties, ka protams, bet tagad daudzi negrib aizdot, jo pa kluso iztērē uzkrāto naudu.
Viss bija kārtībā, līdz viņš pienāca pie manis un atdeva 2 eiro, sakot, ka netīšām iztērējis manu uzkrājumu, un atvainojās.”
Arī Marta dalās pieredzē: “Vispār es “Maximā” ļoti reti eju un joprojām neesmu sapratusi, kā pie pašapkalpošanās kasēm var samaksāt, kamēr nav nospiesta poga par uzkrājuma izmantošanu. Rimi ir citādāk – tur atsevišķi jāizvēlas maksāt ar uzkrājumu. Tāpēc saprotu, ka var netīšām svešam cilvēkam iztērēt.”
Kristīne piekrīt: “Kad noskenē karti, uzreiz parādās lodziņš ar jautājumu – vai vēlaties maksāt ar paldies karti. Ātrumā izlasot tikai sākumu, cilvēks automātiski nospiež “jā”, domājot, ka maksās par pirkumu. Tas attiecas uz steidzīgajiem, nevis uz bezkaunīgajiem.”
Arī Linda gadījies līdzīgi: “Man bija tieši tāpat. Palūdzu karti, jo savējie uzkrājumi vēl nebija sakārtoti. Cenšoties ātri, uzspiedu “Yes” un iztērēju visu uzkrājumu. Par laimi, paspēju atcelt un atvainojos. Jutos muļķīgi visu dienu un nolēmu vairs neaizņemties.”
