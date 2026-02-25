Vēlies kvalitatīvu miegu? Nekad neēd šos produktus pirms gulētiešanas 0
Lai gan ēšana pirms gulētiešanas ne vienmēr ir slikta, desertu vai neveselīgu ēdienu baudīšana vakarā bieži vien nav labākā ideja. Daudzi faktori traucē mūsu dziļo miegu, un daži pārtikas produkti ir tiešs vaininieks. Izvairīšanās no tiem ir vienkāršs veids, kā uzlabot miega kvalitāti un justies možākam nākamajā dienā.
1. Popkorns
Popkorns šķiet nekaitīgs, bet, ja svaigi pagatavotam popkornam pievieno cukuru, sāli vai sviestu, tas var radīt miega traucējumus. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk salds, sāļš vai sviestains popkorns, garšas piešķiršana bieži vien ietver papildu taukus, cukuru un sāli, kas var izraisīt cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs, dehidratāciju un diskomfortu vēderā.
2. Selerijas
Selerijas gandrīz nesatur kalorijas, un tās ir veselīga uzkoda visas dienas garumā. Vienīgais risks – augstais ūdens saturs, kas var izraisīt nakts pamošanos, lai dotos uz tualeti.
3. Žāvēti augļi
Daži žāvēti augļi ir piemēroti kā uzkoda pirms gulētiešanas, bet pirms to lietošanas ieteicams pārbaudīt etiķeti. Daži satur pievienotu cukuru, kas traucē miegu, citi var būt grūti sagremojami, izraisot diskomfortu naktī.
Labāk izvēlēties žāvētus augļus ar augstu magnija saturu, piemēram, žāvētas plūmes, jo tās veicina relaksācijas sajūtu.
4. Piena produkti
Pirms gulētiešanas labāk izvairīties no piena produktiem, pat ja piens satur triptofānu, hormonu, kas bieži tiek saistīts ar miegainību. Piena tauki un olbaltumvielas var traucēt gremošanu, tāpēc labāk izvēlēties ūdeni vai bezkofeīna tēju.
5. Citrusaugļi
Neatkarīgi no tā, vai jums ir grēmas vai ne, citrusaugļi var traucēt miegu. Apelsīni, citroni, laims, greipfrūti un mandarīni ir skābi, grūti sagremojami un var izraisīt gremošanas traucējumus vai grēmas.