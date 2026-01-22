Vai tas nav jocīgi, ka mums tagad jāmaksā par elektrību, jo somi sildās saunās?! “Īstenībā, nē!” smaida ministrs 0

LA.LV
16:39, 22. janvāris 2026
Ziņas Ekonomika

Lai būtu saprotami par elektrības cenu veidošanos – lielākā daļa Latvijas patērētāju, apmēram 85%, ir tā saucamie fiksētie līgumi uz fiksētu laiku un fiksētu termiņu; viņus biržas cena neietekmē.

Kokteilis
Viņķelei šodien pirmā darba diena! Zināms, cik liela būs viņas alga jaunajā amatā
“Ārā bargi mīnusi, kāds tev elektrības rēķins?” Latvieši – siltumsūkņu īpašnieki parāda savus rēķinus
Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Lasīt citas ziņas

Savukārt 15% lietotāju, kas ir biržas lietotāji, apzinās, ka elektrības cena staigā augšā, lejā, kad reģionā laiks kļūst aukstāks, šādu izskaidrojoši darbu TV24 raidījumā “Uz līnijas” veica Kaspars Melnis, klimata un enerģētikas ministrs (ZZS).

Kāpēc tagad cenas ir tik lielas, Melnim ir vienkāršs skaidrojums: “Skandināvi, tieši Somija, ir specifiski, viņiem šobrīd ir ekstrēmi laikapstākļi. Un somi ļoti daudz iet saunās, kurina tās ar elektroenerģiju, un patēriņš ir liels.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Horoskopi 24. janvārim. Diena, kurā tavi lielie sapņi un ieceres var sākt piepildīties
Brīdina par bērnu drošības riskiem Dreiliņkalnā – PTAC aicina Rīgas domi rīkoties nekavējoties
Tramps paziņo, ka ASV karakuģu flotile dodas Irānas virzienā

Vai tas nav jocīgi, ka mums jāmaksā par to, ka somi iet saunā, ministrs atbildi sniedz pievienotajā video – noskatieties skaidrojumu, kāpēc tas tomēr neesot jocīgi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Nozares ministrs par elektrības sadārdzinājumu: Pārskatiet jaudu savos pieslēgumos!
Elektrošoks Baltijā: elektrības cena Latvijā nedēļas laikā uzlec divkārt un sasniedz rekordus
Kāds ar spaini var atnest elektrību? Sieviete sašutusi: elektrības uzturēšanas 4x dārgākas nekā pati elektrība
TV24
“Sanāk, ka elektromobiļi ir svarīgāki nekā bērni?” Zivtiņš asi kritizē valsts prioritātes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.