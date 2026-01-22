Vai tas nav jocīgi, ka mums tagad jāmaksā par elektrību, jo somi sildās saunās?! “Īstenībā, nē!” smaida ministrs 0
Lai būtu saprotami par elektrības cenu veidošanos – lielākā daļa Latvijas patērētāju, apmēram 85%, ir tā saucamie fiksētie līgumi uz fiksētu laiku un fiksētu termiņu; viņus biržas cena neietekmē.
Savukārt 15% lietotāju, kas ir biržas lietotāji, apzinās, ka elektrības cena staigā augšā, lejā, kad reģionā laiks kļūst aukstāks, šādu izskaidrojoši darbu TV24 raidījumā “Uz līnijas” veica Kaspars Melnis, klimata un enerģētikas ministrs (ZZS).
Kāpēc tagad cenas ir tik lielas, Melnim ir vienkāršs skaidrojums: “Skandināvi, tieši Somija, ir specifiski, viņiem šobrīd ir ekstrēmi laikapstākļi. Un somi ļoti daudz iet saunās, kurina tās ar elektroenerģiju, un patēriņš ir liels.”
Vai tas nav jocīgi, ka mums jāmaksā par to, ka somi iet saunā, ministrs atbildi sniedz pievienotajā video – noskatieties skaidrojumu, kāpēc tas tomēr neesot jocīgi.