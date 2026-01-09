Kāpēc pārdodamajiem pulksteņiem tiek iestatīts konkrēts laiks – 10.10? Neiekrīti uz šo mārketinga triku! 0
Ejot garām juvelierizstrādājumu veikala vitrīnām, mēbeļu nodaļām vai jebkuram veikalam, kur tirgo pulksteņus, jūs noteikti pamanīsiet vienu dīvainu lietu – praktiski visi analogie pulksteņi, kas izlikti pārdošanai vai ir kā dekorācijas, rāda vienu un to pašu laiku: 10.10 (vai dažreiz 10.09, bet tas ir sīkums). Kāpēc ne 12.00, ne 3.15, vai kas nejaušs?
Izrādās – aiz šī it kā niecīgā sīkuma slēpjas rūpīgi pārdomāta mārketinga un dizaina stratēģija, kas darbojas jau vairāk nekā simts gadu.
10.10 veido smaidu
Kad pulksteņa rādītāji atrodas uz 10 un 2 (jeb 10 minūtes pāri desmitiem), tie kopā veido uz augšu vērstu V formu. No attāluma šī forma ļoti atgādina smaidošu muti. Mārketinga psihologi jau sen ir noskaidrojuši: ja klients produktu saista ar pozitīvām emocijām – piemēram, ar smaidu, prieku vai labsajūtu, viņš daudz vieglāk izšķiras par pirkumu.
Tāpēc 10.10 ir apzināta izvēle: pulkstenis it kā smaida tieši tev, radot sajūtu zemapziņā, ka šis tieši ir tas “laimīgais” pulkstenis, kas tev vajadzīgs, raksta vietne chip.de.
Viss svarīgais paliek redzams
Otru daudz praktiskāku iemeslu pirms gadu desmitiem ieviesa paši pulksteņu ražotāji. Lielākajai daļai analogo pulksteņu zem atzīmes 12 vai tieši centrā ir uzdrukāts zīmola logo un nosaukums. Ja rādītājus novietotu uz 12.00, tie abi stāvētu vertikāli un pilnībā aizsegtu logotipu. Bet 10.10 pozīcijā neviens rādītājs neaizsedz logotipu, neaizsedz datuma lodziņu (ja tāds ir), neaizsedz sekunžu rādītāju, un pats ciparnīcas dizains paliek pilnībā apskatāms.
Rezultāts – pircējs uzreiz redz visu skaistumu un zīmolu, nevis tikai divus rādītājus, kas sakrustojušies kā šķēres.
Simetrija un harmonija
10.10 nav pilnīgi simetriski (tas būtu 9.15, piemēram), bet tas ir pietiekami tuvu simetrijai, lai acs to uztvertu kā estētiski patīkamu. Vienlaikus nelielā asimetrija padara ciparnīcu “dzīvu” – tā neizskatās pēc statiskas bildes, bet gan pēc īsta, tikko iestatīta pulksteņa.
No kurienes radās šī tradīcija?
Daži stāsta, ka šis ieradums aizsākās jau 20. gadsimta sākumā Šveicē un Vācijā, kad pulksteņu fotogrāfijām reklāmās sāka izmantot tieši šo laiku. Citi apgalvo, ka liela loma bija 1950. – 60. gadu amerikāņu reklāmu aģentūrām, kas atklāja “smaida efektu”.
Kopš tā laika 10.10 kļuva par neoficiālo industrijas standartu – to ievēro Rolex, Omega, Seiko, Swatch un pat lētākie ķīniešu pulksteņi parastu veikalu plauktos.
Tāpēc nākamreiz, kad ieraudzīsiet vitrīnā desmitiem pulksteņu, kas visi smaida tieši 1010, tad ziniet: viņi smaida nevis tāpēc, ka ir laimīgi, bet gan tāpēc, ka viņu radītāji ļoti labi zina cilvēka psiholoģiju.