VIDEO. Kā tad izskatās tas sniegvilksnis? Ļaudis sociālajos tīklos steidz publicēt iemūžinātos kadrus 0
Pēdējās dienās sociālajos tīklos daudzi pirmo reizi sastapās ar vārdu “sniegvilksnis” – ne viens vien atzina, ka šāds apzīmējums līdz šim nebija dzirdēts, un radās apjukums, ko tas īsti nozīmē. Kamēr vieni brīnījās par neparasto nosaukumu, citi meklēja skaidrojumus, vai runa ir par ko īpaši bīstamu vai vienkārši kārtējo ziemas parādību.
Kā norāda meteorologs Toms Bricis, sniegvilksnis jeb zemais putenis ir dabas parādība, kas rodas, kad nesnieg, bet spēcīgs vējš nes pa gaisu jau sasnigušo sniegu. Griež to vērpetēs, savelkot kupenas, uz ceļiem veidojot sniega sanesumus. Sniegvilkšņa dēļ nomaļāki lauku ceļi var kļūt pat neizbraucami.
Arī sociālajos tīklos vairāki cilvēki dalījušies ar iespaidīgiem video un fotogrāfijām, kuros redzams, kā sniegvilksnis izskatās realitātē.
Sniegvilksnis pic.twitter.com/LmYGr5QObl
— Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) January 9, 2026
Piektdienas vakarā Latgalē un Sēlijā, sestdien arī citviet Latvijā snigs un puteņos, vietām – stipri, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajās 12 stundās stipra snigšana gaidāma Latgalē un Sēlijā, sestdien spēcīgi snigs vietām valsts centrālajā un rietumu daļā. Gaidāms arī putenis. Debesis būs mākoņainas.
Naktī saglabāsies ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē, pretvēja krastā – līdz 22 metriem sekundē. Dienā vēja maksimālais ātrums brāzmās saruks līdz 8-13 metriem sekundē, vējaināks laiks būs Ventspils, Talsu un Tukuma novadā, kur piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -3..-7 grādi Kurzemē un -7..-12 grādi pārējā valstī. Dienā temperatūra pakāpsies tikai vienu divus grādus augstāk.
Rīgā sestdien palaikam snigs, pie jūras arī putinās. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, naktī pilsētas ziemeļos un Jūrmalā saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -8 grādi naktī un -6 grādi dienā.