Ulbrokā kāda dāma izlemj noticēt Jaungada brīnumam – pārvērst vīnu ūdenī un braukt mājās 0
Jaungada naktij mēdz piedēvēt īpašu burvību – ticību brīnumiem, neiespējamajam un cerību, ka viss sliktais paliks aiz muguras līdz ar veco gadu. Taču reizēm šī ticība robežojas ar bīstamu pašpārliecinātību, īpaši tad, ja runa ir par sēšanos pie stūres alkohola reibumā. Ulbrokā kādas dāmas Jaungada iecere pierādīja, ka brīnumi uz ceļa tomēr nenotiek.
Ropažu novada pašvaldības policija sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi kādu stāstu, kas apliecina, ka arī Jaungada nakts burvībā likumi nezaudē savu spēku.
“Ulbrokā kāda dāma izlemj noticēt Jaungada brīnumam – pārvērst vīnu ūdenī un braukt mājās. Diemžēl brīnumi nenotiek – par braukšanu reibumā pie stūres viņa nonāk policijas rokās.
Pašvaldības policijas videonovērošanas centrā pamanīts, ka kāda sieviete alkoholiskā dzēriena saturu pārlej plastmasas pudelē un dodas pastaigā pa Ulbrokas promenādi.
Pēc kāda laika videonovērošanā pamanīts, ka šī pati persona atgriežas pie transportlīdzekļa un dodas ar to prom. Nekavējoties informēta patruļekipāža, kas pēc brīža transportlīdzekli apturēja.
Apturot transportlīdzekli, personai konstatēts alkohola reibums. Brīnuma vietā uz gadu piemērots auto vadīšanas tiesību liegums.”