Foto. pexels.com/Gary Barnes

Tu vari kļūt līdz pat 1 centimetru īsāks! TOP10 aizraujošākās lietas, kas ar cilvēku notiek miega laikā 0

Veselam.lv
18:29, 9. janvāris 2026
Veselam

Lielākajai daļai cilvēku vārds ‘miegs’ asociējas ar mieru un relaksāciju pēc garas dienas. Tomēr stundās, kad esi bezsamaņā, tavā ķermenī notiek daudzas pārmaiņas. No dienas laikā nodarītā kaitējuma novēršanas līdz sagatavošanās darbiem nākamajai dienai – cilvēka ķermenis nepārtraukti šķiro, labo un atjauno sevi. Tāpēc nākamreiz, kad pamodīsies, jūtoties kā cits cilvēks, zini – šai sajūtai var būt zināms pamats.

10. Atmiņu sakārtošana

Kokteilis
Šo četru zodiaka zīmju dzīvēs sākas “melnā svītra” – tās jau sāk saskarties ar nopietniem dzīves pavērsieniem
VIDEO. FOTO. Knapi, knapi – Tramps acīmredzami nebija formā. Pieaug bažas par viņa veselību 48
Tualetes pludoja, mēteļus nozaga un darbinieki aizballējās! Organizatoru atbilde par traģisko nakti Rīgā pārsteidz
Lasīt citas ziņas

Cilvēki ir ļoti aktīvi radījumi. Mēs darām lietas, dodamies uz dažādām vietām un mijiedarbojamies ar citiem, visu laiku veidojot atmiņas. Atmiņas tiek glabātas smadzenēs. Taču, kā zina ikviens, kurš kādreiz mēģinājis atrast failu pārblīvētā datorā, saglabāta informācija nav noderīga, ja to nevar viegli atrast.

Miega laikā smadzenes atkārto dienas notikumus, sakārto tos un saglabā ilgtermiņa atmiņas centros. Vienlaikus tās atbrīvojas no nevajadzīgām atmiņām. Šī svarīgo ilgtermiņa atmiņu uzglabāšana ir būtiska normālai cilvēka funkcionēšanai, jo ilgtermiņa atmiņa būtībā ir neierobežota un ļoti noturīga – šīs atmiņas paliek ar tevi visu mūžu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vārdu pārmaiņa ar ierēdņiem? Filmēt drīkst, jā, bet tālāk – var tikt pie kriminālatbildības; skaidrojam likumu
VIDEO. Irāņi nepadodas – protesti pret islāmisko režīmu nerimst; demonstrantus aicina ieņemt pilsētu centrus
Negaidīts pavērsiens NASA misijā. Tai steidzami jāatgriežas no SKS, bet laikapstākļi neatļauj

Lielākā daļa cilvēku ļoti spilgti atceras konkrētus notikumus no bērnības, taču viņiem ir daudz grūtāk atcerēties, ko tieši viņi darīja pirms divām dienām. Šāda atmiņu prioritizēšana ir būtiska mācīšanās procesam, informācijas saglabāšanai un prasmju attīstīšanai, piemēram, problēmu risināšanai vai sporta meistarībai.

Lielākā daļa atmiņu konsolidācijas notiek dziļā miega fāzē – lēno viļņu miegā –, kad citāda smadzeņu aktivitāte ir minimāla. Kad prāts pāriet REM miegā, smadzenes nostiprina svarīgākās atmiņas, lai tās vēlāk varētu ātri atsaukt atmiņā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Ir viens tiešām nopietns iemesls, kāpēc naktī noteikti vajadzētu gulēt ar aizvērtu logu
Veselam
Laižoties miegā, pēkšņi šķiet, ka krītat: vai par to vajadzētu uztraukties?
Veselam
Izraisa nejutīgumu un tirpšanu rokās: poza, kurā nedrīkst gulēt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.