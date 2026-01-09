Tu vari kļūt līdz pat 1 centimetru īsāks! TOP10 aizraujošākās lietas, kas ar cilvēku notiek miega laikā 0
Lielākajai daļai cilvēku vārds ‘miegs’ asociējas ar mieru un relaksāciju pēc garas dienas. Tomēr stundās, kad esi bezsamaņā, tavā ķermenī notiek daudzas pārmaiņas. No dienas laikā nodarītā kaitējuma novēršanas līdz sagatavošanās darbiem nākamajai dienai – cilvēka ķermenis nepārtraukti šķiro, labo un atjauno sevi. Tāpēc nākamreiz, kad pamodīsies, jūtoties kā cits cilvēks, zini – šai sajūtai var būt zināms pamats.
10. Atmiņu sakārtošana
Cilvēki ir ļoti aktīvi radījumi. Mēs darām lietas, dodamies uz dažādām vietām un mijiedarbojamies ar citiem, visu laiku veidojot atmiņas. Atmiņas tiek glabātas smadzenēs. Taču, kā zina ikviens, kurš kādreiz mēģinājis atrast failu pārblīvētā datorā, saglabāta informācija nav noderīga, ja to nevar viegli atrast.
Miega laikā smadzenes atkārto dienas notikumus, sakārto tos un saglabā ilgtermiņa atmiņas centros. Vienlaikus tās atbrīvojas no nevajadzīgām atmiņām. Šī svarīgo ilgtermiņa atmiņu uzglabāšana ir būtiska normālai cilvēka funkcionēšanai, jo ilgtermiņa atmiņa būtībā ir neierobežota un ļoti noturīga – šīs atmiņas paliek ar tevi visu mūžu.
Lielākā daļa cilvēku ļoti spilgti atceras konkrētus notikumus no bērnības, taču viņiem ir daudz grūtāk atcerēties, ko tieši viņi darīja pirms divām dienām. Šāda atmiņu prioritizēšana ir būtiska mācīšanās procesam, informācijas saglabāšanai un prasmju attīstīšanai, piemēram, problēmu risināšanai vai sporta meistarībai.
Lielākā daļa atmiņu konsolidācijas notiek dziļā miega fāzē – lēno viļņu miegā –, kad citāda smadzeņu aktivitāte ir minimāla. Kad prāts pāriet REM miegā, smadzenes nostiprina svarīgākās atmiņas, lai tās vēlāk varētu ātri atsaukt atmiņā.