10. februāris 2026
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norāda, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēris, ka, ja Ukraina zaudēs šo karu, tad tā zaudēs arī savas valsts neatkarību.

Zelenskis norādījis, ka līdz šim viņiem ir izdevies saglabāt neatkarību, taču, ja to nāksies zaudēt, Ukraina var kļūt par Krievijas daļu, un tad tas būs absolūti briesmīgs zaudējums.

Ukrainas prezidents cer, ka miers tiks panākts mazāk nekā gada laikā. “Mēs darīsim visu iespējamo. Tā ir mūsu prioritāte. Mana un manas komandas,” sacījis Zelenskis.

Slaidiņš skaidro, ka Eiropas līderi cenšas izrādīt savu nostāju, taču Krievijas prezidents Vladimirs Putins to pilnībā ignorē. “Mēs redzam, ka Eiropa mēģina kaut kā, bet Putins viņu neņem par pilnu,” norādīja Slaidiņš.

