VIDEO. Saķer aiz kakla, rausta un nosauc par idiotu – notikušais Rīgas skolā liek šausmās saķert galvu

21:45, 9. februāris 2026
Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas septītās klases skolēna vecāki vērsušies pie TV3 raidījuma “Bez Tabu”, ziņojot par iespējamu skolotāja vardarbību mācību stundas laikā. Notikušais iemūžināts īsā video – tajā redzams, kā pedagogs fiziski aizskar skolēnu, viņu satver un purina, kā arī izmanto aizvainojošu leksiku.

Vecāki uzsver, ka šī neesot pirmā reize, kad klasē tiek pieļauta fiziska un emocionāla ietekmēšana, kā arī esot novērots vienaldzīgs attieksmes modelis arī no citiem skolas darbiniekiem. Viņi aicina šo situāciju nepalaist garām un iesaistīt atbildīgās iestādes.

TV3 žurnālistiem nejauši izdevās sastapt arī dažus skolēnus, kuri notikuma brīdī bija klasē. Viņi norādījuši, ka tas noticis dienas beigās, kad visi jau bijuši noguruši. Minētais skolotājs mācījis gan vēsturi, gan sociālās zinības, un tas noticis diskusijas laikā par stundas tēmu.

Raidījuma rīcībā nonāca arī garāka video versija, kurā redzams, kā viens no skolēniem stundas laikā staigā pa klasi ar kapuci galvā, bet skolotājs sākotnēji neiesaistās. Pēc brīža viņš tomēr reaģē, strauji pietuvojoties, saķerot aiz kakla, raustot un nosaucot viņu par idiotu.

Situāciju “Bez Tabu” vērtēja arī sertificēta skolas psiholoģe Zane Gulbe, kura norādījusi, ka pedagogam bija iespēja novērst situāciju jau agrāk, pirms tā eskalējās. Viņa atgādināja, ka skolotājam ir būtiska loma gan mācību procesa organizēšanā, gan drošas vides nodrošināšanā.

Skolas direktors informējis, ka pedagogam nesen bija beidzies pārbaudes laiks un šī bija viņa pirmā nedēļa pēc tā. Iepriekš viņš 20 gadus nebija strādājis skolā, lai gan pedagoģiskā kvalifikācija viņam bijusi.

Pēc incidenta skolotājs iesniedzis atlūgumu, kuru skolas vadība ir pieņēmusi. Notikušajā iesaistītas arī atbildīgās iestādes, tostarp Bērnu aizsardzības centrs, kas šobrīd vēl vāc papildu informāciju un atturas no komentāriem.

