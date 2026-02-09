Ļoti lipīgs vīruss joprojām rada bažas: tapis zināms, cik šīs slimības gadījumu reģistrēti Eiropā 0
Saskaņā ar provizoriskajiem datiem par 2025. gadu masalu gadījumu skaits Eiropā ir būtiski samazinājies, salīdzinot ar 2024. gadu, pirmdien ziņoja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs.
Tomēr, kā ziņo Lrytas, tiek uzsvērts, ka 2024. gadā saslimstība joprojām bija divas reizes augstāka nekā 2023. gadā. Turklāt masalu gadījumu skaits visaugstāko līmeni sasniedz vēlā ziemā un agrā pavasarī, tādēļ šis ir laiks, kad pastāv vislielākais inficēšanās risks.
No 2025. gada janvāra līdz decembra beigām 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis kopumā ziņojušas par 7655 masalu gadījumiem.
Tiek atgādināts, ka, tā kā masalas ir ārkārtīgi lipīgas un izplatās pa gaisu, vienīgais veids, kā novērst to izplatīšanos, ir pietiekama iedzīvotāju kolektīvā imunitāte. Lai pasargātu tos, kuri nevar vakcinēties (piemēram, zīdaiņi vai cilvēki, kuri to nevar darīt veselības apsvērumu dēļ), vismaz 95% iedzīvotāju jābūt vakcinētiem ar divām masalu vakcīnas devām, uzsvērts publikācijā.
Saskaņā ar statistiku 8 no 10 masalu slimniekiem nebija vakcinēti. No reģistrētajiem gadījumiem astoņi pacienti miruši: četri Francijā, trīs Rumānijā un viens Nīderlandē.
Vīruss īpaši skar bērnus
Spriežot pēc 2025. gada datiem, 40% no visiem saslimušajiem (3072 personām) bija bērni līdz 5 gadu vecumam. Tomēr masalas skar arī pusaudžus un pieaugušos, turklāt lielākā daļa no inficētajiem nebija saņēmuši nevienu vakcīnas devu.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra Vakcinācijas un novēršamo slimību programmas vadītāja Sabrina Bači uzsver, ka, neraugoties uz to, ka saslimstības rādītāji samazinājušies, masalas joprojām rada nopietnas bažas.
Vakcinācija ne tikai pasargā konkrēto cilvēku, bet arī palīdz aizsargāt tos, kuri paši nevar vakcinēties.
Kā iepriekš ziņoja Lrytas, 2025. gadā Lietuvā reģistrēti 11 masalu gadījumi, visvairāk – Viļņā un Kauņā (pa trim gadījumiem). Pieci pacienti masalu dēļ tika hospitalizēti.