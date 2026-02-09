Foto. pexels-aksakal

Sunītis lidmašīnas salonā? Laipni lūgti! Taču ir nianses, kas jāzina, piemēram, par barošanu 0

LA.LV
Mājas Mājas mīluļi

Arvien vairāk mājdzīvnieku īpašnieku ceļo kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem. Aviokompānijas nosaka skaidras robežas attiecībā uz dzīvnieku izmēru, svaru un uzvedību, un saimniekiem sagatavošanās ir izšķiroša – sākot no savlaicīgas vietu rezervācijas līdz pareizam uzturam. Pareizi sagatavojoties, lidošana ar suni var būt mierīga, droša un pārsteidzoši vienkārša.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes drīzumā saņems spēcīgu vēstījumu no Visuma; kā to atpazīt
11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
“Ar ko jūs nodarbojaties, ka plkst. 17.15 bērnudārzā mans bērns ir pēdējais?” Šeit soctīklotāju atbildes 23
Lasīt citas ziņas

Lielākā daļa Apvienotajā Karalistē bāzēto aviokompāniju neļauj pārvadāt dzīvniekus salonā, izņēmums ir reģistrēti asistences suņi jeb suņi pavadoņi, raksta vietne DailyMail. Savukārt Eiropā un vairākas starptautiskās aviokompānijas atļauj maza izmēra suņiem lidot kopā ar saimniekiem salonā. To vidū ir KLM, Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Air France, Vueling Airlines, Aegean Airlines, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines un Qatar Airways.

Tomēr jāņem vērā, ka pastāv virkne stingru nosacījumu, kas mājdzīvnieku īpašniekiem jāievēro, lai viņa suns tiktu ielaists salonā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pat mute un acis bija aizsalušas.” Kas notiek cilvēku prātos, atstājot suņus salā gaidīt saimniekus pie veikaliem?
“Zināju, ko esmu atbraukusi šeit paveikt!” Bota atklāj, kā jūtas pēc uzvaras
VIDEO. Uzvarētāji ir, bet kas ir ar medaļām? Milānā olimpiāde sākusies ar nopietnu skandālu

Suņiem jābūt ar visiem derīgiem medicīnas dokumentiem, tiem jāceļo sertificētā mīkstā pārvadāšanas somā, to svars parasti nedrīkst pārsniegt astoņus kilogramus kopā ar somu, lidojuma laikā tiem jāatrodas zem sēdekļa, un vieta jārezervē iepriekš, jo šādu pārvadājumu skaits ir ierobežots.

Noteikumi var atšķirties atkarībā no maršruta un lidmašīnas tipa, tāpēc ieteicams katras aviokompānijas prasības noskaidrot savlaicīgi.

2025. gada oktobrī Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka mājdzīvnieki lidojumos var tikt klasificēti kā bagāža. Tas nozīmē, ka aviokompānijām nav pienākuma izmaksāt paaugstinātu kompensāciju gadījumā, ja dzīvnieks tiek pazaudēts. Šis lēmums pieņemts pēc gadījuma, kad kāds suns 2019. gada oktobrī Buenosairesas lidostā izbēga no pārvadāšanas somas, un tā arī netika atrasts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Kurš ir veselāks un gudrāks – jauktenis vai tīršķirnes suns; atbild eksperti
Mājas
70% suņu īpašnieku netīšām padara savus suņus resnus – trīs izplatītākās kļūdas
Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.