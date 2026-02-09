Sunītis lidmašīnas salonā? Laipni lūgti! Taču ir nianses, kas jāzina, piemēram, par barošanu 0
Arvien vairāk mājdzīvnieku īpašnieku ceļo kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem. Aviokompānijas nosaka skaidras robežas attiecībā uz dzīvnieku izmēru, svaru un uzvedību, un saimniekiem sagatavošanās ir izšķiroša – sākot no savlaicīgas vietu rezervācijas līdz pareizam uzturam. Pareizi sagatavojoties, lidošana ar suni var būt mierīga, droša un pārsteidzoši vienkārša.
Lielākā daļa Apvienotajā Karalistē bāzēto aviokompāniju neļauj pārvadāt dzīvniekus salonā, izņēmums ir reģistrēti asistences suņi jeb suņi pavadoņi, raksta vietne DailyMail. Savukārt Eiropā un vairākas starptautiskās aviokompānijas atļauj maza izmēra suņiem lidot kopā ar saimniekiem salonā. To vidū ir KLM, Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Air France, Vueling Airlines, Aegean Airlines, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines un Qatar Airways.
Tomēr jāņem vērā, ka pastāv virkne stingru nosacījumu, kas mājdzīvnieku īpašniekiem jāievēro, lai viņa suns tiktu ielaists salonā.
Suņiem jābūt ar visiem derīgiem medicīnas dokumentiem, tiem jāceļo sertificētā mīkstā pārvadāšanas somā, to svars parasti nedrīkst pārsniegt astoņus kilogramus kopā ar somu, lidojuma laikā tiem jāatrodas zem sēdekļa, un vieta jārezervē iepriekš, jo šādu pārvadājumu skaits ir ierobežots.
Noteikumi var atšķirties atkarībā no maršruta un lidmašīnas tipa, tāpēc ieteicams katras aviokompānijas prasības noskaidrot savlaicīgi.
2025. gada oktobrī Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka mājdzīvnieki lidojumos var tikt klasificēti kā bagāža. Tas nozīmē, ka aviokompānijām nav pienākuma izmaksāt paaugstinātu kompensāciju gadījumā, ja dzīvnieks tiek pazaudēts. Šis lēmums pieņemts pēc gadījuma, kad kāds suns 2019. gada oktobrī Buenosairesas lidostā izbēga no pārvadāšanas somas, un tā arī netika atrasts.