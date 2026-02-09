Neliekoties ne zinis par Maskavas dusmu uzplūdiem, Diseldorfa rīko vērienīgu karnevālu 0
Neliekoties ne zinis par Krievijā ierosināto kriminālprāvu pret vietējo mākslinieku Žaku Tilliju par diktatora Vladimira Putina izsmiešanu, Diseldorfa pirmdien gatavojas plašākajām karnevāla svinībām pēdējo 20 gadu laikā.
Maskavas varasiestādes apsūdzējušas Tilliju par Krievijas armijas “diskreditāciju”. Māksliniekam tiek inkriminētas viņa veidotās karnevāla platformas, kas attēloja kariķētu Putinu. Piemēram, vienā no tām diktators mazgājās asinīs Ukrainas karoga krāsās apgleznotā vannā.
Krimināllieta pret Tilliju tika oficiāli ierosināta 15. decembrī, un prāvas sākums, kurā vācu mākslinieku gatavojas tiesāt aizmuguriski, bija paredzēts 30. decembrī, taču tiesas sēde atkārtoti atlikta līdz 26. februārim.
Viņš negrasās sūtīt savu advokātu uz Krieviju, bet uz tā dēvēto tiesvedību atbildēt ar saviem darbiem, kas šogad būšot vēl nedaudz asāki.
Karnevāla direktors Lotars Hernings atzinis, ka Tillija gatavotās platformas ir “pilnīgi aizgrābjošas”.
Savukārt Diseldorfas karnevāla organizācijas komitejas izpilddirektors Ūve Villers paudis prieku par citu pilsētu karnevālu izrādīto solidaritāti.
Šī gada karnevāla moto ir sauklis: “Mēs paliksim krāsaini, neskatoties ne uz ko.”
Karnevāla parāde notiek katru gadu pirms katoļu gavēņa sākuma Meteņu pirmdienā, ko vietējie dēvē par Rožu pirmdienu.
Šogad karnevāla gājienā piedalīsies 11 000 cilvēku, 124 platformas un 116 kājāmgājēju grupas.
Tillijs ir pazīstams ar saviem asi satīriskajiem karnevāla platformu noformējumiem. Viņa melna humora pilnie darbi bieži ir provokatīvi un nereti nokļūst uz vācu un starptautisko preses izdevumu titullapām.
Jau neilgi pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā Krievijā stājās spēkā kriminālkodeksa grozījumi, kas paredz līdz pat 15 gadiem ilgu cietumsodu par “viltus ziņu” izplatīšanu un armijas “diskreditāciju”.
Krievijas varasiestādes par viltus ziņām pasludinājušas jebkuru informāciju, kas atklāj Ukrainā pastrādātos kara noziegumus, civiliedzīvotāju slepkavošanu, krievu ciestos zaudējumus un ukraiņu tautas pretestību iebrucējiem.
Krievijā ilgu laiku pat bija aizliegts pret Ukrainu uzsākto karu saukt par karu vai iebrukumu, vai jebkurā citā piemērotā vārdā. Visi mediji bija spiesti lietot Kremļa uzspiesto eifēmismu – “specoperācija”.
Par šādiem “noziegumiem” Krievijas totalitārais režīms jau notiesājis daudzus savus oponentus, kas nosodījuši karu pret Ukrainu. Daudzi no krievu opozīcijas pārstāvjiem, kas devušies trimdā, notiesāti aizmuguriski.
Taču Tillijs, iespējams, ir pirmais citas valsts pilsonis, ko Maskava izšķīrusies tiesiski vajāt par tā paustajiem uzskatiem.
Krievijas prokuratūra apgalvo, ka Tillijs esot izplatījis “viltus ziņas” par Krievijas armiju un aizvainojis diktatoru. Turklāt Tillijs to esot darījis “savtīgu interešu” un “politiska naida” mudināts.