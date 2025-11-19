Kāpēc vinila grīda sāk “klikšķēt”, “kustēties” vai izdod skaņas? Eksperti skaidro 0
Vinila grīdas Latvijā kļuvušas ļoti populāras — tās ir klusas, ērtas ikdienas lietošanā un stabilas. Taču reizēm cilvēki sastopas ar situāciju, ka grīda sāk “klikšķēt”, “čaukstēt” vai kustēties zem kājām. Tas rada pamatotu satraukumu, jo vinils tiek uztverts kā viens no uzticamākajiem segumiem.
Šajā rakstā skaidrojam biežākos iemeslus, kāpēc tas notiek, kā tos atpazīt un kā no šīm problēmām izvairīties. Informācija tapusi, konsultējoties ar grīdu ieklāšanas speciālistiem, kā arī izmantojot tehniskos materiālus no vairākiem avotiem, tostarp Anitras profesionālajiem resursiem — to skaitā ceļvedi “Kā izvēlēties vinila grīdas?” un praktisko rokasgrāmatu par click vinila ieklāšanu .
Jāuzsver, ka šīs problēmas raksturīgas tikai peldošajai jeb click vinila sistēmai, ko tirgū dēvē arī par SPC vai kvarca vinilu. Līmējamām LVT grīdām šādu problēmu praktiski nav, jo tās ir cieši piesaistītas pamatnei.
Nepietiekami izlīdzināta pamatne — biežākais cēlonis
Click vinils ir jutīgs pret pamatnes nelīdzenumiem. Ja pamatne nav izlīdzināta atbilstoši ražotāja prasībām (parasti līdz 3 mm uz 2 m garuma), vinila dēļi var sākt kustēties un savienojumiem ir pārāk augsta slodze.
Praksē tas izpaužas kā:
- lokāla kustība konkrētās vietās,
- klikšķi, kad savienojums “nolūzt” vai mēģina nostāties atpakaļ vietā,
- defekti durvju ailēs vai vietās, kur bijuši flīžu šuvju padziļinājumi.
Risinājums vienmēr ir viens — pamatnes izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo masu. Tā ir būtiskāka kvalitātes prasība, kuru ignorējot problēmas ir biežas.
Nepietiekamas atstarpes pie sienām, durvju ailēm un mēbelēm
Peldošajām sistēmām ir nepieciešama atstarpe 5–10 mm perimetra zonā — pie sienām, durvju ailēs, fiksētām vai īpaši smagām mēbelēm (piemēram, virtuves iekārtām) un starp dažādas temperatūras apsildes zonām.
Ja šīs atstarpes nav ievērotas, vinils, izplešoties temperatūras ietekmē, sāk spiesties pret šķēršļiem un paceļas uz augšu. Tas rada gan klikšķēšanu, gan lokālus “paugurus”, gan dēļu galu pacelšanos.
Tas ir īpaši aktuāli virtuvēs, kur grīda bieži tiek mehāniski nospriegota zem smagām iekārtām.
Temperatūras svārstības un materiāla izplešanās
Click vinils ir jutīgs pret straujām temperatūras izmaiņām. Ja telpā ieplūst intensīva saule, ja siltās grīdas iestatījumi bieži mainās vai materiāls nav aklimatizēts pirms montāžas, dēļi var nedaudz kustēties.
Tas izpaužas kā:
- klikšķi pie staigāšanas,
- sajūta, ka materiāls “peld”,
- savienojumu saspriegošanās.
Svarīgi, lai materiāls pirms ieklāšanas vismaz 24–48 h atrodas telpā, kur tas tiks montēts. Telpās ar ļoti lielām temperatūras svārstībām click vinils nav ideālais risinājums.
Nepareizi aizvērušies click savienojumi
Montāžas laikā var gadīties, ka kāds savienojums nav līdz galam nofiksējies. Sākumā to bieži nepamana, bet pēc dažām dienām — kad telpa sasniedz stabilu temperatūru un vinils nedaudz “nostājas” — savienojuma vietās jūtama kustība vai dzirdama čīkstēšana.
Apakšklājs nav piemērots peldošajai vinila sistēmai
Click vinils ir ļoti jutīgs pret pārāk mīkstiem apakšklājiem. Ja tiek izmantots apakšklājs ar pārāk lielu elastību vai biezumu, pie katras kustības dēļi nedaudz iegrimst un atkal paceļas, radot klikšķus vai čaukstošas skaņas.
Īpaši svarīgi:
- ja click vinilam jau ir integrēts apakšklājs, parasti nedrīkst likt papildus apakšklāju;
- apakšklājam jābūt plānam, blīvam un ar zemu siltumpretestību, ja grīda ir apsildāma.
Lai arī apakšklājs nav visbiežākais problēmu cēlonis, tas kļūst kritisks kļūdu gadījumos. Izmantojiet tikai apakšklājus ar atbilstošiem tehniskiem rādītājiem.
Nepiemērots materiāls konkrētai telpai
Daļa problēmu rodas vienkārši tāpēc, ka click vinils izvēlēts vietās, kur tas nav piemērots — verandās, vasarnīcās, telpās ar krasām diennakts temperatūras svārstībām. Šajos gadījumos pat ideāli ieklāta grīda pēc kāda laika var sākt kustēties un izdod skaņas.
Pareiza materiāla izvēle telpai ir pirmais solis, lai izvairītos no problēmām nākotnē — šeit profesionāla konsultācija ir izšķiroša.
Kā no šīm problēmām izvairīties?
Visi galvenie riski ir prognozējami, un no tiem var pilnībā izvairīties, ja:
- izvēlēta kvalitatīva vinila grīda,
- pamatne pirms montāžas tiek izlīdzināta,
- izvēlēts telpai piemērots materiāls,
- ievērotas atstarpes un montāžas prasības,
- izmantots atbilstošs apakšklājs,
- materiāls ir aklimatizēts,
- ieklāšana veikta profesionāli.
Vairums kļūdu rodas vēl pirms grīda vispār ir ieklāta. Tieši tāpēc pareiza konsultācija ir tik būtiska.