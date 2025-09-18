Privātais detektīvs atklāj viltību, ko izmanto “krāpēji”, lai aizmiglotu partneriem acis 0
Privātais detektīvs Pols Evanss ziņu portālam Tyla skaidro, kā pieķert neuzticīgu vīru, sievu vai dzīvesbiedru, atklājot viņu visbiežāk izmantoto viltību.
Tehnoloģiju attīstība ir ievērojami atvieglojusi ikdienas dzīvi, taču tā padarījusi arī krāpšanos un romānu slēpšanu daudz vienkāršāku. Vairs nav jāslēpj ŗokām rakstītas vēstules un dzejas rindas – tagad ir dažādas lietotnes, sarakstes, kas pēc laika izzūd, un daudz kas cits. Tomēr, ja cilvēks nav pietiekami gudrs, lai to visu izmantotu, viņš ātri tiek pieķerts.
Evanss atklāj, ka daudzi krāpnieki izmanto telefona kalendāra lietotni, lai plānotu slepenās tikšanās. “No malas tas izskatās kā parasts pieraksts pie zobārsta vai darba sapulce, taču, tajā iedziļinoties, bieži izrādās – tas ir tikai aizsegs,” viņš stāsta.
Detektīvs ir redzējis gadījumus, kad viens un tas pats laika posms katru nedēļu tiek rezervēts dažādās vietās, bez jebkādām reālām darba pazīmēm.
“Tas var stāvēt mēnešiem ilgi, neradot aizdomas – jo lielākā daļa nepievērš uzmanību paziņojumiem, kas izskatās pēc darba lietām,” piebilst Evanss.
Ja krāpējs kalendāru tomēr neizmanto, viņš agri vai vēlu pieļaus kļūdu, piemēram, pēkšņi pavadot arvien vairāk laika darbā bez īpašiem paskaidrojumiem. Ja jūsu partneris regulāri strādā ilgāk, bet tam nav pierādījumu, tas jau ir signāls, saka detektīvs.
Viņš iesaka nepārvērsties par izmeklētāju, bet gan uzdot tiešus jautājumus, jo vairums sānsoļu atklājas tieši mazās neprecizitātēs.