Foto. Scanpix/LETA

Kara cena: ASV atklāj kritušo karavīru un ievainoto skaitu Irānā; tie ir jau simtiem 0

LETA, LA.lv
16:43, 4. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Kopš kara sākuma Irānā dzīvību zaudējuši 13 ASV karavīri, bet 365 guvuši ievainojumus, informē Savienoto Valstu Aizsardzības ministrija. Starp cietušajiem ir 247 sauszemes spēku un 63 jūras spēku karavīri, kā arī 19 jūras kājnieki un 36 gaisa spēku pārstāvji. Lielākā daļa ievainoto jau atgriezušies dienestā, norāda ASV Centrālā pavēlniecība.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Bojāgājušo skaits, saskaņā ar armijas datiem, nav mainījies kopš kara pirmajām nedēļām un joprojām ir 13.

Seši karavīri tika nogalināti Irānas triecienā Kuveitā marta sākumā, bet vēl viens karavīrs miris pēc savainojumu gūšanas Saūda Arābijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Pārējie seši cilvēki gāja bojā 13. martā, avarējot ASV degvielas uzpildes lidmašīnai KC-135, un viņi tiek klasificēti kā ar naidīgām darbībām nesaistīti upuri.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.