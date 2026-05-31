Karavīru vietā roboti? Ukrainas frontē testē tehnoloģiju, kas var mainīt kara nākotni
Cilvēkveidīgi roboti arvien straujāk pāriet no zinātniskās fantastikas uz reālu militāro pielietojumu. Ukrainas frontē izmēģināti humanoīdie kaujas roboti Phantom MK-1, kas paredzēti militāru un loģistikas uzdevumu veikšanai īpaši bīstamās zonās.
Kā vēsta CNBC, izmēģinājumus Ukrainā veikusi ASV jaunuzņēmuma “Foundation Future Industries” komanda. Phantom MK-1 tiek izstrādāti kā universālas robotizētas platformas, kas spēj pildīt plašu uzdevumu klāstu kaujas apstākļos.
Testu laikā Ukrainā roboti tika izmantoti kravu transportēšanai un operāciju atbalstam vietās, kur pastāv augsts risks karavīru dzīvībai. Uzņēmumā uzskata, ka nākotnē šādas sistēmas varētu pārņemt visbīstamākos darbus kaujas laukā.
Izstrādātāji norāda, ka humanoīdos robotus var izmantot ne tikai ekipējuma piegādei un kravu evakuācijai, bet arī objektu inspekcijai, inženiertehniskiem darbiem un darbam ar bruņojumu. Tāpat uzņēmums apsver šo platformu izmantošanu rūpniecībā un glābšanas operācijās.
Cilvēkveidīgā konstrukcija dod robotiem priekšrocības vidē, kas sākotnēji radīta cilvēkiem — ēkās, uz kāpnēm, transportlīdzekļos un rūpnieciskajā infrastruktūrā.
Uzņēmums cer, ka tuvāko 12 līdz 18 mēnešu laikā varēs sākt kopīgus jauno sistēmu izmēģinājumus ar ASV bruņotajiem spēkiem.
Vienlaikus jaunuzņēmums izstrādā nākamās paaudzes platformu — Phantom 2. Tai paredzēta lielāka kravnesība un augstāks autonomijas līmenis. Izstrādātāji sagaida, ka jaunie modeļi spēs darboties ilgāk, pārvadāt vairāk ekipējuma un efektīvāk pielāgoties sarežģītiem kaujas lauka apstākļiem.
Novērotāji atzīmē, ka karš Ukrainā būtiski paātrinājis robotizēto sistēmu un autonomo platformu attīstību.
Kas zināms par Phantom MK-1?
Saskaņā ar atklātos avotos pieejamo informāciju, Phantom MK-1 aprīkots ar vieglām ballistiskām kompozītmateriālu plāksnēm ar matētu, melnu pretatspīduma pārklājumu. Tas apgrūtina robota procesoru izdalītā siltuma pamanīšanu.
Atšķirībā no daudziem citiem cilvēkveidīgiem robotiem, kas izmanto sarežģītas hidrauliskās sistēmas, Phantom MK-1 darbojas ar patentētiem elektriskiem cikloidālajiem piedziņas mehānismiem, kas faktiski kalpo kā robota “muskuļi”.
Robota augums ir aptuveni 175 centimetri, bet svars — 80 kilogrami. Phantom MK-1 spēj pacelt līdz 20 kilogramiem smagu kravu un pārvietoties ar ātrumu aptuveni 1,7 metri sekundē.