Sliktākā lieta, ko tu vari izdarīt pēc matu mazgāšanas. 3 ieradumi, kas klusi iznīcina tavus matus 1
Matu mazgāšana šķiet viena no vienkāršākajām ikdienas skaistumkopšanas rutīnas sastāvdaļām. Tomēr patiesībā tieši šeit mēs visbiežāk pieļaujam liktenīgas kļūdas, kas spēj sabojāt pat visveselīgākās un spēcīgākās matu šķipsnas. Tāpēc vajadzētu kliedēt mītus un izcelt trīs lielākos “grēkus”, ko mēs regulāri darām dušā un tūlīt pēc tās.
Kāpēc tu pārlieku sausini savus matus?
Pirmā un viena no izplatītākajām kļūdām sākas jau pašā mazgāšanas procesā. Daudzi no mums ir pieraduši šampūnu bagātīgi ieberzt visā matu garumā, taču portālā Kobieta.wp.pl brīdināts, ka tas nodara tikai kaitējumu.
Šampūns ir jāuzklāj tikai un vienīgi uz galvas ādas, jo tieši tur nepieciešama rūpīga un dziļa attīrīšana. Pārējam matu garumam pilnīgi pietiek ar putām, kas notek lejup mazgāšanas un skalošanas laikā. Šī vienkāršā metode pasargās matu galus no pārlieku lielas izžūšanas un neļaus matiem zaudēt to dabisko vieglumu.
Dvielis kā ienaidnieks – stop enerģiskai berzēšanai!
Kas ir pirmais, ko tu izdari, izkāpjot no dušas? Visticamāk, instinktīvi satver dvieli un sāc enerģiski rīvēt galvu. Apstājies! Tā ir viena no sliktākajām lietām, ko vari nodarīt saviem matiem. Kad mati ir mitri, to struktūra kļūst ārkārtīgi trausla, maiga un uzņēmīga pret jebkādiem mehāniskiem bojājumiem. Intensīva berzēšana pret raupjo dvieli burtiski salauž matu pavedienus, izraisot to vājināšanos, lūšanu un nekontrolējamu spurošanos.
Ko darīt tā vietā? Nospied, nevis berzē – maigi nosusini lieko ūdeni, vienkārši viegli saspiežot matus dvielī. Izmēģini kokvilnas T-kreklu – parasts, mīksts kokvilnas krekls būs daudz saudzīgāks. Tā gludā tekstūra samazina berzi līdz minimumam un palīdz saglabāt matu gludumu.
Liktenīgā kļūda pirms miega – gulēšana ar slapju galvu
Vēl viens kaitīgs ieradums, kuram jāsaka stingru “nē”, ir došanās pie miera ar neizžāvētiem matiem. Šis ieradums ir bumba ar laika degli gan pašiem matiem, gan tavai galvas ādai. Miega laikā tu grozies, un mitrie, novājinātie mati tiek nepārtraukti rīvēti pret spilvenu. Rezultātā veidojas savēlumi un mikroskopiskas plaisas matu struktūrā, kas neizbēgami noved pie matu lūšanas.
Taču tas nav viss. Slapja galva uz silta spilvena rada ideālu “siltumnīcas efektu”. Šī mitrā un siltā vide ir perfekta oāze, kurā zibsnīgi vairojas dažādi mikroorganismi – baktērijas un sēnītes.
Ilgtermiņā tas var beigties ar sāpīgu galvas ādas kairinājumu, dažādiem iekaisumiem, pastiprinātu un grūti uzveicamu blaugznu parādīšanos.
Reizēm nav jātērē milzu nauda dārgiem kondicionieriem vai maskām. Pietiek vienkārši atteikties no šiem dažiem sliktajiem ieradumiem, lai tavi mati paši no sevis atgūtu dabisko mirdzumu un spēku.