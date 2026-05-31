Tā garšo vasara! Gaisīgas biezpiena-rabarberu bezē ruletes recepte 0
Gaisīgs bezē, maigs biezpiena krēms un viegli skābenais rabarbers – šī biezpiena-rabarberu bezē rulete ir īsts vasaras deserts, kas pazudīs no galda ātri vien. Lieliski piestāvēs gan svētku galdam, gan nesteidzīgai kafijas pauzei dārzā. Ar recepti dalās Māra Ziemele (@edamskaisti).
Lai pagatavotu šo vasarīgi gardo desertu, būs nepieciešamas sastāvdaļas:
Bezē:
* 5 olu baltumi
* 250 g pūdercukura
* 1 ēdamkarote cietes
* Šķipsniņa sāls
Biezpiena pildījums:
* 360 g biezpiena
* 200 ml saldā krējuma
* 2 ēdamkarotes pūdercukura
* Šķipsniņa vaniļas cukura
Rabarberu biezenis:
* 2–3 rabarberu kāti
* 1 ēdamkarote cukura
* 1 ēdamkarote cietes
* Neliels daudzums ūdens (~50 ml)
Pagatavošana
1. Rabarberus sagriež gabaliņos, pārber ar cukuru, pielej nedaudz ūdens un liek sautēties. Cieti izšķīdina nelielā ūdens daudzumā, iemaisa rabarberos un karsē vēl pāris minūtes, līdz masa sabiezē. Atstāj atdzist.
2. Olu baltumiem pieber šķipsniņu sāls un sāk putot. Pakāpeniski iemaisa pūdercukuru un cieti, kuļ līdz stingrām un spīdīgām putām.
3. Cepamo paplāti izklāj ar cepampapīru, viegli pārkaisa ar cieti un izlīdzina bezē masu. Cep 155–160 grādos aptuveni 25–30 minūtes.
4. Kad bezē ir gatavs, to uzmanīgi apgriež otrādi, noņem cepampapīru un pilnībā atdzesē.
5. Biezpienu saputo kopā ar saldo krējumu, pūdercukuru un vaniļas cukuru. Krēmu klāj uz atdzisušās bezē kārtas, pārlej ar rabarberu biezeni un sarullē ruletē.
6. Ruleti liek ledusskapī uz pāris stundām, lai tā “savelkas” un kļūst vēl gardāka.
Lai labi garšo!