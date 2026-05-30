Ne visi saņem visu, ko vēlējušies: Indriksone par “Nacionālajai apvienībai” piešķirtajām ministrijām 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:13, 30. maijs 2026
Ziņas Latvijā

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Saeimas deputāte, Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja un bijusī ekonomikas ministre (2022-2023) Ilze Indriksone komentēja valdības veidošanas sarunas un ministriju sadalījumu starp politiskajiem spēkiem.

Krimināls
VIDEO. “Lopi!” Jūrmalas pilsētas svētkos ielas vidū izcēlies brutāls kautiņš, runā, ka viens cietušais ir komā 126
7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
RAKSTA REDAKTORS
“Strādājam kā vergi, pusdienās nocenotā prece un algā nepilni 800 eiro!” “Elvi” kasiere Anna stāsta, cik necilvēcīga ir 13 stundu darba diena 93
Lasīt citas ziņas

Viņa norādīja, ka sarunās, kurās piedalās vairākas puses, nav iespējams, ka visi politiskie spēki iegūst visas sev vēlamās jomas, tāpēc vienmēr tiek panākts kompromiss. Pēc viņas teiktā, arī Nacionālā apvienība ir saņēmusi gan sev vēlamos, gan arī neplānotus pārvaldības sektorus.

Indriksone uzsvēra, ka NA bija vēlējusies pārvaldīt kādu no drošības jomas ministrijām, un iekšlietu ministrijas uzticēšana partijai esot gan liela atbildība, gan iespēja. Viņa norādīja, ka šajā jomā aktuāli ir civilās aizsardzības jautājumi, imigrācijas kontrole un tās pastiprināšana, kas tiek skatīti kā ilgtermiņa izaicinājums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Šie produkti pazemina asinsspiedienu: kardiologi nosauc 4 taukainus, bet veselīgus ēdienus
VIDEO. Uzmanību jēkabpiliešiem – jaunākā informācija par pilsētā ieklīdušā lāča gaitām
Ukraina atradusi Krievijas vājāko vietu; jaunā taktika radījusi negatīvu ķēdes reakciju

Viņa arī piebilda, ka līdz ar iekšlietu jomu NA pārraudzībā nonāk arī kultūras un izglītības jautājumi, kas parasti reti tiek apvienoti vienā politiskā atbildībā. Tas, pēc viņas teiktā, dod iespēju risināt vairākus jautājumus vienotā skatījumā, tostarp izglītības sistēmas attīstību un augstākās izglītības jautājumus.

Komentējot NA vēsturisko pozīciju valdībās, Indriksone norādīja, ka ilgstoši partijai nav bijusi pieeja Iekšlietu un Izglītības un zinātnes ministrijām, taču šobrīd situācija esot mainījusies. Viņa to raksturoja kā pozitīvu pavērsienu, kas ļauj partijai īstenot savas politiskās prioritātes.

Indriksone arī uzsvēra, ka valsts attīstībā būtiski ir nodrošināt nacionālo interešu ievērošanu visās jomās – gan drošībā, gan ekonomikā, gan izglītībā, lai ilgtermiņā Latvija saglabātu savu valsts un sabiedrības attīstības kursu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krēsli ir sadalīti! Neoficiāli zināms jaunās valdības iespējamais sastāvs
Arī “Jaunā vienotība” nosaukusi savus ministru amatu kandidātus
“Nepieskatījāt, kā vajag, tagad saņemsiet!” Politologs nosauc ministriju sadalījuma lielākos zaudētājus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.