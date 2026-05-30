Ne visi saņem visu, ko vēlējušies: Indriksone par "Nacionālajai apvienībai" piešķirtajām ministrijām
TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Saeimas deputāte, Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja un bijusī ekonomikas ministre (2022-2023) Ilze Indriksone komentēja valdības veidošanas sarunas un ministriju sadalījumu starp politiskajiem spēkiem.
Viņa norādīja, ka sarunās, kurās piedalās vairākas puses, nav iespējams, ka visi politiskie spēki iegūst visas sev vēlamās jomas, tāpēc vienmēr tiek panākts kompromiss. Pēc viņas teiktā, arī Nacionālā apvienība ir saņēmusi gan sev vēlamos, gan arī neplānotus pārvaldības sektorus.
Indriksone uzsvēra, ka NA bija vēlējusies pārvaldīt kādu no drošības jomas ministrijām, un iekšlietu ministrijas uzticēšana partijai esot gan liela atbildība, gan iespēja. Viņa norādīja, ka šajā jomā aktuāli ir civilās aizsardzības jautājumi, imigrācijas kontrole un tās pastiprināšana, kas tiek skatīti kā ilgtermiņa izaicinājums.
Viņa arī piebilda, ka līdz ar iekšlietu jomu NA pārraudzībā nonāk arī kultūras un izglītības jautājumi, kas parasti reti tiek apvienoti vienā politiskā atbildībā. Tas, pēc viņas teiktā, dod iespēju risināt vairākus jautājumus vienotā skatījumā, tostarp izglītības sistēmas attīstību un augstākās izglītības jautājumus.
Komentējot NA vēsturisko pozīciju valdībās, Indriksone norādīja, ka ilgstoši partijai nav bijusi pieeja Iekšlietu un Izglītības un zinātnes ministrijām, taču šobrīd situācija esot mainījusies. Viņa to raksturoja kā pozitīvu pavērsienu, kas ļauj partijai īstenot savas politiskās prioritātes.
Indriksone arī uzsvēra, ka valsts attīstībā būtiski ir nodrošināt nacionālo interešu ievērošanu visās jomās – gan drošībā, gan ekonomikā, gan izglītībā, lai ilgtermiņā Latvija saglabātu savu valsts un sabiedrības attīstības kursu.