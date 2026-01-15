Veselības ministrs Hosams Abu Meri.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri.
Foto: Lita Millere/LETA

“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu 0

kokteilis.lv
6:28, 15. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Pilsētā baumo, ka veselības ministrs Hosams Abu Meri ir kopā jau ar trešo Lindu. Soctīklā “X” par šo tēmu pie @Gircha ieraksta pasmaida ne viens vien komentētājs, taču, visticamāk, patiesībā runa ir vien par darba attiecībām.

Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi
Kokteilis
Aidis Tomsons piedzīvo patiesi sirsnīgu brīdi – tiešraides laikā piezvanījusi viņa bijusī skolotāja, lai pavēstītu kādu svarīgu ziņu 1
“Pamostoties dzirdēju, ka vienam sāpot kakls, jo “hu*ņu” dakteri kaklā iebāzuši,” Viegliņš Stradiņa slimnīcā sastapies ar daļu no patiesā sabiedrības spoguļa
Lasīt citas ziņas

Visupirms ieskatāmies, ko par to domā komentētāji.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Kad testosterons sit augstu vilni: mazs zvēriņš met izaicinājumu 1,7 tonnas smagai pretiniecei
VIDEO. FOTO. Ganību dambī kādā namā ar lielām liesmām deg dzīvoklis – evakuēti vairāki cilvēki
Kazāks izvirzās kā viens no diviem vēlamajiem kandidātiem uz ECB viceprezidenta amatu

Pats ministrs nekur šo tēmu publiskajā vidē nav komentējis, nav nekādu pierādījumu, ka ministru ar šo Lindu saistītu kādas īpašākas attiecības, taču ir pilnīgi iespējams, ka baumotāji šoreiz darba attiecības ir sajaukuši ar privātām, jo ziņu aģentūra “Leta” vēsta, ka šī Linda Ozola patiesībā ir kļuvusi par daļu no veselības ministra komandas.

Rīgas domes deputāte un frakcijas “Jaunā vienotība” priekšsēdētāja Linda Ozola iecelta par veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) padomnieci starpnozaru koordinācijas jautājumos, liecina informācija Veselības ministrijas (VM) tīmekļvietnē.

Kā aģentūru LETA informēja ministrijā, Ozola darbu ministra padomnieces amatā sāka 5. janvārī.

Ozola patlaban darbojas arī Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā.

Veselības ministra padomniece komunikācijas jautājumos Ilona Oša aģentūrai LETA norādīja, ka ministra birojā pagājušā gada nogalē tika veiktas organizatoriskas pārmaiņas, stiprinot komandas kapacitāti un profesionālo kompetenci.

Parlamentārās sekretāres amatā stājās demogrāfijas eksperte iepriekš juridiskā padomniece Līga Āboliņa, savukārt juridiskās padomnieces pienākumus uz nepilnu slodzi sāka pildīt Dace Kļaviņa.

Arī Ozola kā ministra padomniece starpnozaru jautājumos šī gada janvārī darbu sākusi uz nepilnu slodzi.

Ņemot vērā ilgtspējīgas veselības aprūpes izaicinājumus gan reģionālā līmenī, gan galvaspilsētā, pieņemts lēmums atbilstoši vajadzībām papildināt ministra biroja kompetenci ar padomnieci, kurai ir padziļināta izpratne par valsts un pašvaldības darba koordināciju sociālās politikas jomā, skaidro ministrijā.

Padomnieces starpnozaru jautājumos atalgojums noteikts 2052 eiro pirms nodokļu nomaksas, informēja Oša.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Vai vārdi saskan ar darbiem? Armands Puče atmasko pretrunas veselības ministra rīcībā
BKUS mirušā bērna lieta: veselības ministrs norāda uz iespējamo cilvēcisko faktoru un atklāj turpmākās izmeklēšanas plānus
TV24
“Pagājušā nedēļa arī man bija grūta…” Veselības ministrs komentē BKUS traģisko notikumu un informē, kas notiks tālāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.