“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu 0
Pilsētā baumo, ka veselības ministrs Hosams Abu Meri ir kopā jau ar trešo Lindu. Soctīklā “X” par šo tēmu pie @Gircha ieraksta pasmaida ne viens vien komentētājs, taču, visticamāk, patiesībā runa ir vien par darba attiecībām.
Visupirms ieskatāmies, ko par to domā komentētāji.
Pats ministrs nekur šo tēmu publiskajā vidē nav komentējis, nav nekādu pierādījumu, ka ministru ar šo Lindu saistītu kādas īpašākas attiecības, taču ir pilnīgi iespējams, ka baumotāji šoreiz darba attiecības ir sajaukuši ar privātām, jo ziņu aģentūra “Leta” vēsta, ka šī Linda Ozola patiesībā ir kļuvusi par daļu no veselības ministra komandas.
Rīgas domes deputāte un frakcijas “Jaunā vienotība” priekšsēdētāja Linda Ozola iecelta par veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) padomnieci starpnozaru koordinācijas jautājumos, liecina informācija Veselības ministrijas (VM) tīmekļvietnē.
Kā aģentūru LETA informēja ministrijā, Ozola darbu ministra padomnieces amatā sāka 5. janvārī.
Ozola patlaban darbojas arī Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā.
Veselības ministra padomniece komunikācijas jautājumos Ilona Oša aģentūrai LETA norādīja, ka ministra birojā pagājušā gada nogalē tika veiktas organizatoriskas pārmaiņas, stiprinot komandas kapacitāti un profesionālo kompetenci.
Parlamentārās sekretāres amatā stājās demogrāfijas eksperte iepriekš juridiskā padomniece Līga Āboliņa, savukārt juridiskās padomnieces pienākumus uz nepilnu slodzi sāka pildīt Dace Kļaviņa.
Arī Ozola kā ministra padomniece starpnozaru jautājumos šī gada janvārī darbu sākusi uz nepilnu slodzi.
Ņemot vērā ilgtspējīgas veselības aprūpes izaicinājumus gan reģionālā līmenī, gan galvaspilsētā, pieņemts lēmums atbilstoši vajadzībām papildināt ministra biroja kompetenci ar padomnieci, kurai ir padziļināta izpratne par valsts un pašvaldības darba koordināciju sociālās politikas jomā, skaidro ministrijā.
Padomnieces starpnozaru jautājumos atalgojums noteikts 2052 eiro pirms nodokļu nomaksas, informēja Oša.