“Pagājušā nedēļa arī man bija grūta…” Veselības ministrs komentē BKUS traģisko notikumu un informē, kas notiks tālāk 0
Vakar jau portālā ziņojām par traģisko notikumu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kad, iespējams, mediķu kļūdas dēļ nomira bērns. Vēlāk par šo tēmu izvēlās plaša rezonanse arī citos medijos, taču skaidrs ir, ka no dažādām pusēm turpinās lietas izmeklēšana, tāpēc detaļas par notikušo pagaidām neviens neatklāj.
Šodien mūsu kolēģi no “TV24 Svarīgais 3 minūtēs” pēc preses konferences dažus jautājumus par minēto tēmu uzdeva veselības ministram Hosamam Abu Meri, kurš norādīja, ka šis patiešām ļoti traģisks notikums, par ko viņš esot zinājis jau no pirmās dienas.
“Slimnīcā strādā ļoti intensīvi, tika izveidota izmeklēšanas ekspertu grupa, kas seko līdzi drošības jautājumiem par zāļu lietošanu un daudzumu, viņi arī digitalizē sistēmu, kas skenē zāļu veidus, ja cilvēks ko nepamana, lai būtu vēl viens pārbaudes posms papildus. Man liekas, ka slimnīcā tagad pēdējās divas nedēļas strādājam intensīvi ar šo jautājumu, jo tas ir liels traģisks notikums. Visgrūtāk ir ģimenei un bērna vecākiem. Es no sirds viņiem sūtu visdziļāko līdzjūtību. Slimnīcā arī, kā es saprotu no vadības, viņi dara visu, lai atbalstītu ģimeni gan no psiholoģiskās puses, gan ar visu, kas ir nepieciešams viņiem. Es aicinu respektēt šī bērna ģimeni. Pagājušā nedēļa arī man bija grūta,” ar patiesām skumjām un līdzjūtību balsī norāda veselības ministrs.
Ministrs arī informē, ka šobrīd notiek visas saimnieciskās darbības no pacientu drošības aspekta, notiks izmeklēšana.
Abu Meri turpina: “Slimnīca jau atbildēja ar dažādām aktivitātēm, kas uzlabo pacientu drošību, – digitalizē sistēmu, konkrētus medikamentus neuzglabā kopā, pārbauda ampulu lielumu, kā arī ieviešot papildu cilvēku, kurš šādos brīžos ir vēl viens speciālists, kurš pārliecinās par medikamentu izvēli un iedošanu pacientam, līdz ar to slimnīca par visu informēs, es šobrīd aicinu respektēt bērna ģimeni un nepārvērst šo par… nu baigi smagi.”
Bieži tiek runāts publiski par mediķu pārslodzi, nogurumu, vai ministrs saskata, ka tas varētu būt viens no iemesliem šādai situācijai? “Viss tiek pārbaudīts, vai konkrētais darbinieks iepriekšējā dienā bija gulējis, visi šie jautājumi tiek ņemti vērā. Bet es saprotu, ka šoreiz tas nebija tas gadījums. Gaidīsim izmeklēšanas rezultātus. Tā ir traģēdija gan ģimenei, gan slimnīcai, pārdzīvo visi.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!