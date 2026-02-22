Kas par spēli! Džeka Hjūza vārti papildlaikā atnes ASV hokejistiem trešo olimpisko čempionu titulu 0
Džekam Hjūzam gūstot uzvaras vārtus olimpisko spēļu turnīra fināla papildlaikā, ASV vīriešu hokeja izlase svētdien izcīnīja zelta medaļas.
Finālā Milānā ASV ar 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Kanādu.
ASV izlase par olimpisko čempioni kronēta trīs reizes, iepriekš to paveicot 1960. un 1980. gadā. Pirms 46 gadiem to paveica ASV izlase, kuras sastāvā lielākoties bija amatieri.
Sešas minūtes pēc spēles sākuma vārtus guva ASV hokejists Mets Boldijs pēc Ostona Metjūsa un Kvina Hjūza piespēles. Pusotru minūti pirms otrā perioda beigām rezultātu izlīdzināja Keils Makars pēc Devona Tēvza piespēles.
Sešas ar pusi minūtes līdz spēles beigām 2+2 minūšu noraidījumu par spēli ar augstu paceltu nūju nopelnīja Kanādas hokejists Sems Benets. Pēc šī noraidījuma beigām divu minūšu sodu nopelnīja Džeks Hjūzs, taču ASV izlasei vairākumu izmantot neizdevās, un spēles pamatlaiks noslēdzās neizšķirti.
Spēles pamatlaikā ASV hokejisti par Džordana Biningtona sargātajiem vārtiem raidīja 26 metienus, bet Konora Helebaika sargātos vārtus kanādieši mēģināja iekarot 41 reizi.
Papildlaika sākumā Biningtons glāba kanādiešus no zaudējuma, tomēr pēc nospēlētām 100 sekundēm viņu pārspēja Džeks Hjūzs.
Olimpiskā spēļu finālā uz ledus neizgāja Kanādas hokeja izlases kapteinis Sidnijs Krosbijs, kurš olimpisko spēļu turnīra ceturtdaļfinālā pret Čehijas valstsvienību iedzīvojās savainojumā.
Sestdien spēlē par trešo vietu Somija ar rezultātu 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) pārspēja Slovākiju.
Pirms četriem gadiem neviena no Ziemeļamerikas izlasēm neaizcīnījās līdz pusfināliem, tiesa, Pekinas spēļu turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. No šīs četrotnes pusfinālos iekļuva un zelta un bronzas medaļas izcīnīja attiecīgi Somija un Slovākija.
ASV izlase par olimpisko čempioni iepriekš bija kļuvusi divas reizes – 1980. un 1960. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Astoņas reizes ASV izlase ieguvusi sudraba medaļu, un 1936. gada olimpiskajās spēlēs amerikāņi kaklā kāra bronzas medaļas.
Kanādas vīriešu hokeja izlase par olimpiskajiem čempioniem līdz šim bija kļuvuši deviņas reizes. Pēdējo reizi olimpiskās zelta medaļas Kanāda izcīnīja 2014. gadā. Kanādas hokejisti savulaik olimpiskajās spēlēs ir ieguvuši arī četras sudraba un trīs bronzas medaļas.
Hokeja turnīra finālspēle bija Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pēdējās sacensības.