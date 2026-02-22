Foto: Pexels

10 neparastas fobijas, kas pierāda – cilvēku bailēm nav robežu 0

kokteilis.lv
17:19, 22. februāris 2026
Veselam Neticami stāsti

Neparasto fobiju saraksts ir prātam neaptverams, jo lielākā daļa cilvēku pat nenojauš par to eksistenci. Nav iespējams precīzi saskaitīt fobiju skaitu pasaulē. Tomēr zinātnieki ir aprakstījuši un nosaukuši aptuveni 500 reālu fobisku traucējumu.

Fobijas ir izdzīvošanas instinkta izpausme. Dažas bailes ir pilnīgi pamatotas un loģiski izskaidrojamas. Ir viegli saprast, kāpēc cilvēks varētu baidīties no augstuma vai indīgām čūskām. Tomēr pastāv arī neparastas un dīvainas fobijas, kurām nav absolūti nekādas jēgas.

Kādas ir visbiežāk sastopamās fobijas?

Publikācijā “Very Well Mind” tika nosauktas izplatītākās fobijas – sarakstu var iedalīt četrās lielās kategorijās: bailes, kas saistītas ar dažādām dabas parādībām, bailes no dzīvniekiem, fobijas, kas rodas noteiktās situācijās (klaustrofobija, aerofobija, skatuves bailes), bailes, kas saistītas ar slimībām un medicīnisko aprūpi.

Lūk, piecas fobijas, kas tiek uzskatītas par visizplatītākajām bailēm cilvēku vidū:

1) Arahnofobija (bailes no zirnekļiem) ir visizplatītākās ar dzīvniekiem saistītās bailes;

2) Akrofobija (bailes no augstuma) – šādi cilvēki baidās atrasties uz augstas virsmas. To ir viegli izskaidrot: kritiens no liela augstuma var būt letāls;

3) Klaustrofobija (bailes no slēgtām telpām) – cilvēkiem ir bail no liftiem, šaurām telpām un citām vietām, kuras rada klaustrofobiskas sajūtas;

4) Tripanofobija (bailes no adatām un injekcijām) ir sastopama ne tikai bērniem, bet arī daudziem pieaugušajiem. Tā var rasties traumatiskas pieredzes vai nepatīkamu atmiņu par injekcijām dēļ;

5) Aerofobija (bailes no lidošanas) – cilvēkiem ir bailes lidot ar lidmašīnu. Šādu fobiju var izskaidrot ar to, ka cilvēki baidās no lidmašīnas katastrofām.

