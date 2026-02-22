“Šī ir labākā vieta, kur daļai no tevis palikt!” Alpīnisti Liepiņi izkaisa Bardeļa pelnus ļoti īpašā vietā 0
Sociālajos tīklos alpīnistu pāris Kristaps un Kristīne Liepiņi publicējuši video ar ļoti emocionālu brīdi – viņi Andu kalnos izkaisījuši pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa pelnus.
“Kārli! Draugs! Mēs atvadāmies no Tevis šeit, Tavā pēdējā sasniegtajā kalnu virsotnē… 6638 metru augstumā, Incahuasi vulkāniskajā smailē, Andu kalnos, pa vidu starp divām “pasaulēm”, divām kontinenta daļām, starp diviem okeāniem… Lai šī gigantisko vulkānu viļņu un nerimstošo vēju zeme kļūst par mūžīgu mājvietu Tavam izziņas tiekšanās pārņemtajam nemiera garam,” raksta alpīnists Kristaps Liepiņš.
Video fragmentā viņš emocionāli piebilst: “Šī ir labākā vieta, kur daļai no tevis palikt!”