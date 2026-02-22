Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram” video; @boredofborders

“Šī ir labākā vieta, kur daļai no tevis palikt!” Alpīnisti Liepiņi izkaisa Bardeļa pelnus ļoti īpašā vietā 0

LA.LV
16:52, 22. februāris 2026
Sociālajos tīklos alpīnistu pāris Kristaps un Kristīne Liepiņi publicējuši video ar ļoti emocionālu brīdi – viņi Andu kalnos izkaisījuši pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa pelnus.

“Kārli! Draugs! Mēs atvadāmies no Tevis šeit, Tavā pēdējā sasniegtajā kalnu virsotnē… 6638 metru augstumā, Incahuasi vulkāniskajā smailē, Andu kalnos, pa vidu starp divām “pasaulēm”, divām kontinenta daļām, starp diviem okeāniem… Lai šī gigantisko vulkānu viļņu un nerimstošo vēju zeme kļūst par mūžīgu mājvietu Tavam izziņas tiekšanās pārņemtajam nemiera garam,” raksta alpīnists Kristaps Liepiņš.

Video fragmentā viņš emocionāli piebilst: “Šī ir labākā vieta, kur daļai no tevis palikt!”

