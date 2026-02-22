ASV Slepenā dienesta darbinieki Floridā nošauj bruņotu vīrieti – viņš ielauzās Trampa īpašumā 10
Ārvalstu mediji ziņo, ka ASV nošauts kāds gados jauns vīrietis. Viņš pārkāpis prezidenta Donalda Trampa īpašuma Mar-a-Lago drošības perimetru Palmbīčā, Floridā, paziņojis ASV Slepenais dienests.
Slepenais dienests paziņoja, ka incidents noticis ap pulksten 1:30 naktī, kad aizdomās turētais veicis “neatļautu iekļūšanu” īpašumā.
Persona tika novērota netālu no ziemeļu vārtiem, nēsājot līdzi kaut ko, kas izskatījās pēc bises, un degvielas kannu. Pret viņu atklāta uguns, “lai neitralizētu draudus.”
Zināms, ka nošautais vīrietis bijis 21 gadu vecais Ostins Takers Mārtins no Ziemeļkarolīnas. Pirms dažām dienām viņa ģimene ziņojusi policijai, ka viņš ir pazudis.
Amatpersonas paziņoja, ka neviens Slepenā dienesta vai Palmbīčas apgabala šerifa biroja darbinieks netika ievainots, un notikuma brīdī īpašumā nebija Slepenā dienesta aizsargājamu personu.
Lai gan Tramps bieži pavada nedēļas nogales “Mar-a Lago”, šī incidenta laikā viņš un pirmā lēdija Melānija Trampa atradās Baltajā namā.