Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

ASV Slepenā dienesta darbinieki Floridā nošauj bruņotu vīrieti – viņš ielauzās Trampa īpašumā 10

LA.LV
17:48, 22. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ārvalstu mediji ziņo, ka ASV nošauts kāds gados jauns vīrietis. Viņš pārkāpis prezidenta Donalda Trampa īpašuma Mar-a-Lago drošības perimetru Palmbīčā, Floridā, paziņojis ASV Slepenais dienests.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Lasīt citas ziņas

Slepenais dienests paziņoja, ka incidents noticis ap pulksten 1:30 naktī, kad aizdomās turētais veicis “neatļautu iekļūšanu” īpašumā.

Persona tika novērota netālu no ziemeļu vārtiem, nēsājot līdzi kaut ko, kas izskatījās pēc bises, un degvielas kannu. Pret viņu atklāta uguns, “lai neitralizētu draudus.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Sprādzieni Ļvivā sarīkoti Krievijas specdienestu uzdevumā
Kas par spēli! Džeka Hjūza vārti papildlaikā atnes ASV hokejistiem trešo olimpisko čempionu titulu
10 neparastas fobijas, kas pierāda – cilvēku bailēm nav robežu

Zināms, ka nošautais vīrietis bijis 21 gadu vecais Ostins Takers Mārtins no Ziemeļkarolīnas. Pirms dažām dienām viņa ģimene ziņojusi policijai, ka viņš ir pazudis.

Amatpersonas paziņoja, ka neviens Slepenā dienesta vai Palmbīčas apgabala šerifa biroja darbinieks netika ievainots, un notikuma brīdī īpašumā nebija Slepenā dienesta aizsargājamu personu.

Lai gan Tramps bieži pavada nedēļas nogales “Mar-a Lago”, šī incidenta laikā viņš un pirmā lēdija Melānija Trampa atradās Baltajā namā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tur melns uz balta rakstīts tas, kas nekad iepriekš no Amerikas puses nav izskanējis,” Pabriks atklāj
TV24
Edvīns Inkēns: Trampa nosacītā šizofrēnija ir apstāklī, ka viņš negrib vienotu Eiropu
Tramps iedzīts stūrī: Augstākās tiesas lēmums bloķē vienu no galvenajiem Trampa izmantotajiem instrumentiem savu mērķu sasniegšanai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.