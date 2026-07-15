Kas vadīs Ukrainu grūtajā ziemas periodā? Zelenskis atklāj savu premjera kandidātu 0
Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna “Naftogaz Ukraini” vadītājs Serhijs Koreckis, trešdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Ja mums priekšā ir ziema, mums jāgatavojas. Mēs jau sen gatavojamies, bet prioritātes ir skaidras – sagatavošanās ziemai. Tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatam,” teica Zelenskis kopīgā preses konferencē ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kas ieradusies vizītē Kijivā.
Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji.
Jau ziņots, ka Ukrainas parlaments otrdien nobalsoja par Jūlijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministres amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata.
Par lēmumu nobalsoja 258 deputāti, bet viens deputāts bija pret. Līdz jaunas valdības apstiprināšanai līdzšinējā valdība turpinās pildīt pienākumus.
Sviridenko vadīja valdību gandrīz gadu – parlaments par viņas apstiprināšanu amatā nobalsoja pagājušā gada 17. jūlijā.
Svētdien Zelenskis paziņoja, ka mainīsies ministru kabineta sastāvs. Ukrainas prezidents uzsvēra nepieciešamību mainīt politisko stratēģiju un veikt personāla izmaiņas.