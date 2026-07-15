“Man šī situācija liekas nenormāla! Kurā brīdī mēs varam runāt par demogrāfiju?” 3 bērnu mamma sašutusi par zobārstniecības rindām un izmaksām 0
Bērnu zobārstniecībai Latvijā līdz 18 gadu vecumam teorētiski jābūt valsts apmaksātai, tomēr daudzu ģimeņu pieredze liecina, ka realitāte ne vienmēr ir tik vienkārša, īpaši, ja zobārsta pakalpojums nepieciešams akūti.
Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis kādas trīs bērnu mammas ieraksts, kurā viņa pauž neizpratni par augstajām izmaksām un garajām rindām, ar kurām nācies saskarties, mēģinot bērnus pierakstīt pie zobārsta.
Sieviete raksta, ka par vienkāršu apskati privātpraksē prasīti 50 eiro, savukārt piena zoba raušana izmaksātu vēl 60 eiro un būtu jāveic citā vizītē. Meklējot valsts apmaksātu pakalpojumu, viņa saņēmusi informāciju, ka rindā var nākties gaidīt vairākus gadus.
“Man šī situācija liekas nenormāla! Kurā brīdī mēs varam runāt par demogrāfiju? Lai aizvestu visus trīs bērnus tikai uz konsultāciju, man jāšķiras no 150 eiro,” raksta sieviete.
Viņa savā ierakstā detalizēti apraksta piedzīvoto:
“Man arī beidzot ir ko teikt. Ir 3 bērni, gribēju aizvest pie zobārsta.
Dental Art – apskate – 50 eiro. Ja jārauj piena zobs, to dara citā reizē par 60 eiro. Bērnam!!!
Dzirciema iela – par maksu var tikt uz septembri. Vizīte – 50 eiro. Ja jārauj piena zobs – 60-120 eiro par piena zobu. Bērnam. Ja grib tikt bezmaksas Dzirciema ielā – jāgaida rindā 4 gadi!!!
Tagad, 2026. gada jūlijā, aicina pie zobārsta 2022.gadā rindā pieteiktos bērnus. Man šī situācija liekas nenormāla!
Lai es aizvestu uz konsultāciju visus bērnus man jāšķiras no 150 eiro un tikai tad sāksim zobus labot vai piena zobus raut…Iet uz banku pēc kredīta vai pārdot nieres? Pat ienākuma deklarāciju var iesniegt 3 gadus uz atpakaļ, pie zobārsts var tikt pēc 4 gadiem”.
Viņas ieraksts izraisījis plašu rezonansi – simtiem vecāku komentāros dalījušies ar savu pieredzi. Kamēr vieni norāda, ka bērniem zobārsta pakalpojumus izdevies saņemt bez maksas un salīdzinoši ātri, citi atzīst, ka akūtās situācijās nācies šķirties no vairākiem simtiem eiro.
Īpaši emocionāls ir kādas mammas stāsts par piecus gadus veco dēlu. Viņa raksta, ka neilgi pirms Jāņiem bērnam pēkšņi sācis stipri sāpēt zobs. Ģimene apzvanījusi vairākas ārstniecības iestādes, cerot saņemt valsts apmaksātu palīdzību, taču brīvu vietu nekur nav bijis.
“Sākumā devāmies uz vienu diennakts zobārstniecību. Jau pa telefonu īpaši pajautājām, vai viņiem ir pieredze darbā ar piecus gadus veciem bērniem. Mums atbildēja, ka droši varam braukt. Diemžēl realitātē bija tikai viens zobārsts bez asistenta, un bērna satraukuma dēļ ārstēšanu nebija iespējams veikt. Dēlam sākās histērija, un zobiņu tā arī nesalaboja. Par šo neveiksmīgo vizīti samaksājām 156 eiro,” raksta mamma.
Pēc tam ģimene vērsusies citā diennakts zobārstniecībā. Pirmajā vizītē iekaisuma dēļ samaksāti 177 eiro, bet atkārtotajā vizītē vēl 196 eiro.
“Par viena piena zobiņa ārstēšanu kopā samaksājām 373 eiro. Ja pieskaita arī pirmo neveiksmīgo vizīti citā klīnikā, kopējie izdevumi sasniedza 529 eiro. Visvairāk sāp nevis samaksātā nauda, bet tas, ka bērniem zobārstniecība it kā ir valsts apmaksāta, tomēr akūtā situācijā palīdzību laikus saņemt ir gandrīz neiespējami. Kad bērnam sāp zobs, nav iespējams gaidīt mēnešus vai pat gadu rindā. Skarbā realitāte,” viņa raksta.
Arī cita mamma dalās pieredzē, ka dēla sarežģītā piena zoba ārstēšana izmaksājusi vairāk nekā 800 eiro.
“Pie valsts apmaksātajiem zobārstiem ir milzīgas rindas, bet, kad zobs sāp, gaidīt nevar. Tāpēc ejam pie maksas zobārsta un ārstējam. Šogad apņēmos līdz dēla 18 gadu vecumam salabot visus zobus, arī pašus mazākos caurumiņus. Rezultātā mūsu “bezmaksas” bērnu zobārstniecība man izmaksāja gandrīz 1000 eiro par trim zobiem,” raksta sieviete.
Daļa komentētāju uzsver, ka problēma nav tikai izmaksas, bet arī valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamība.
“Problēma ir kvotās. Katrs ārsts pats izlemj, cik valsts apmaksātos pacientus viņš vēlas pieņemt mēnesī vai gadā. Viss ir privātprakse, un neviens nevēlas ņemt daudz pacientu uz kvotām. Skumji, bet fakts,” raksta kāds diskusijas dalībnieks.
Vienlaikus vairāki vecāki norāda, ka viņu pieredze bijusi pavisam citāda. Viņi stāsta, ka bērniem zobārsta pakalpojumus saņem bez maksas un rindas nav bijušas tik ilgas.
“Man arī ir trīs bērni. Nekad neesmu maksājusi par zobārstu vai higiēnistu. Vedu katru gadu,” raksta viena mamma.
Cita piebilst, ka arī viņas ģimenē bērniem visi zobārstniecības pakalpojumi līdz šim bijuši valsts apmaksāti un nācies gaidīt vien dažus mēnešus.
Diskusijā vairākkārt izskan secinājums, ka situācija dažādos Latvijas reģionos un ārstniecības iestādēs būtiski atšķiras. Kamēr vieniem izdodas saņemt valsts apmaksātu palīdzību salīdzinoši ātri, citi akūtu sāpju gadījumā ir spiesti izvēlēties maksas pakalpojumus, jo gaidīt rindā nav iespējams.