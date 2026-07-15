Zelenskis brīdina, ko Ukraina gatavo Krievijai: “Mums būs 20 miljoni!” 0
Ukraina pārvērš dronu ražošanu par vienu no galvenajiem kara industrijas balstiem – pašlaik valsts gadā saražo 10 miljonus bezpilota lidaparātu, bet nākotnē šo skaitu plānots dubultot līdz 20 miljoniem, ziņo “Dialog.UA”.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par strauju valsts dronu ražošanas pieaugumu. Viņš norādīja, ka Ukraina jau spēj saražot 10 miljonus bezpilota lidaparātu gadā un plāno šo apjomu palielināt līdz 20 miljoniem.
Par to Zelenskis paziņoja Kijivā Ukrainas Valstiskuma dienas pasākumos. Viņš atgādināja, ka laikā, kad pirmo reizi publiski izvirzīja mērķi saražot vienu miljonu dronu gadā, daudzi gan Ukrainā, gan ārvalstīs šo ieceri uzskatīja par pārāk ambiciozu.
“Es atceros, kā pirmo reizi publiski paziņoju par valsts plānu – viens miljons dronu gadā. Visur bija daudz skepticisma – gan iekšzemē, gan ārpus tās. Taču tagad varam konstatēt: mēs saražojam 10 miljonus dronu gadā. Desmit miljonus, un būs 20,” sacīja Zelenskis.
Pēc prezidenta teiktā, Ukraina spēs sasniegt nākamo ražošanas līmeni kopā ar saviem partneriem. Runa neesot tikai par skaitu – droni kļūstot par vienu no Ukrainas aizsardzības stratēģijas galvenajiem elementiem.
Ukrainas armija jau plaši izmanto bezpilota lidaparātus frontē, lai veiktu triecienus Krievijas loģistikai, militārajai tehnikai, pretgaisa aizsardzības sistēmām, enerģētikas objektiem un citiem militārās infrastruktūras mērķiem.
Masveida ražošana ļauj ātrāk nodrošināt vienību vajadzības un nepārtraukti palielināt spiedienu uz Krievijas armiju. Militārie apskatnieki norāda – Krievijai tas ir nopietns signāls.
Karš ar droniem vairs nav atsevišķs elements kaujas laukā, bet gan kļūst par plaša mēroga rūpniecības sacensību. Ja Ukraina patiešām palielinās ražošanu no 10 līdz 20 miljoniem bezpilota lidaparātu gadā, Krievijas spēkiem tas nozīmēs pastāvīgi pieaugošus draudus ne tikai frontē, bet arī dziļākā aizmugurē.
Iepriekš tika ziņots, ka rudenī pie Ukrainas robežām varētu ierasties Lielbritānijas un Francijas karavīri no tā dēvētās “Gribētāju koalīcijas”. Tāpat vēstīts, ka Ukraina plāno ražot Francijas raķetes “SCALP”.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.