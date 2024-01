Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 08:27.

Kauņā atrasta deviņus gadus vecā meitene Agota, kas pazuda svētdien, un aizturēts aizdomās turamais, naktī uz trešdienu paziņoja Lietuvas policija.

Policija pavēstīja, ka meitene atrasta dzīva un pašlaik atrodas slimnīcā.

Agota tika atrasta kādā garāžā netālu no vietas, kur tika nolaupīta. Aizdomās par nolaupīšanu aizturēts 42 gadus vecs vīrietis.

Policija atklāja, ka garāža bijusi pārveidota, bet plašāku informāciju nesniedza. Policija izmeklē, vai aizdomās turamais nav pastrādājis vēl citus līdzīgus noziegumus, jo Agotas nolaupīšana bijusi labi pārdomāta, vēstīja LETA.

PLEASE SHARE, HELP US FIND AGOTA AND BRING HER HOME SAFELY‼️‼️ #Lithuania #kaunas #MissingPerson #missingchild #help #agota pic.twitter.com/U0ZnuYZYgN

— Emilija (@ema_sakk) January 8, 2024