Foto. pexels.com

Autovadītājam draud teju 100 000 eiro sods par atļautā ātruma pārsniegšanu pilsētvidē 0

LA.LV
14:36, 14. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Autovadītāju Lozannas pilsētā, Šveicē, fotoradars fiksēja braucam ar ātrumu 77 km/h vietā, kur atļautais ātrums ir 50 km/h, tātad 27 km/h virs atļautā. Par to viņš varētu saņemt līdz pat 92 000 eiro lielu sodu. Bet viņš to var atļauties.

Kāpēc sods ir tik milzīgs? Jo šis ātrumpārkāpējs ir atkārtots likuma pārkāpējs un viens no bagātākajiem cilvēkiem Šveicē, bet Vaudas kantonā soda apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā ienākumus, mantisko stāvokli un ģimenes finansiālo situāciju. Šveice nav vienīgā valsts, kur tā dara – Vācija, Francija, Austrija un Ziemeļvalstis arī piemēro sodus, balstoties uz cilvēka turību.

Šis pat nav lielākais sods Šveicē – 2010. gadā kādam Ferrari īpašniekam par ātruma pārsniegšanu St. Gallenas kantonā piesprieda ap aptuveni 295 000 eiro lielu sodu.
Toreiz satiksmes drošības organizācija “Road Cross” norādīja, ka bagāti šoferi līdz tam tika sodīti pārāk maigi, līdz vēlētāji apstiprināja jaunu likumu, kas ļauj tiesnešiem noteikt sodus, ņemot vērā personas ienākumus un mantu, arī par tādiem pārkāpumiem kā ātruma pārsniegšana un braukšana reibumā.

Saskaņā ar šodienas noteikumiem trūcīgāks cilvēks sodu var izciest ar vienu nakti cietumā, savukārt bagātākajiem var nākties maksāt desmitiem tūkstošu eiro.

Vaudas kantona tiesa nesen nolēma, ka miljonāram jāiemaksā aptuveni 10 250 eiro uzreiz, un viņš varētu būt spiests samaksāt vēl aptuveni 82 000 eiro, ja nākamo trīs gadu laikā tiks pieķerts līdzīgā pārkāpumā. Par šo gadījumu pirmoreiz ziņoja laikraksts “24 Heures”, vēstot, ka pārkāpējs ir Francijas pilsonis, kurš ierindots Šveices ekonomikas izdevuma “Bilan” sarakstā starp 300 bagātākajiem Šveices iedzīvotājiem ar simtiem miljonu eiro lielu bagātību.

Vaudas prokuratūras pārstāvis Vinsents Deruāns teica, ka apsūdzētais nepārsūdzēja jūnijā pieņemto lēmumu par pārkāpumu, kas noticis gandrīz pirms gada – 2024. gada augustā. Vaudas kriminālkodekss nosaka, ka maksimālais naudas sods balstās uz “personīgo un ekonomisko stāvokli sprieduma pieņemšanas brīdī”, ņemot vērā ienākumus, mantu, dzīvesveidu un ģimenes vajadzības.

Laikraksts arī ziņoja, ka viņš jau pirms astoņiem gadiem bija pieķerts līdzīgā pārkāpumā, toreiz samaksājot aptuveni 10 250 eiro un riskējot ar vēl aptuveni 61 500 eiro lielu sodu, ja būtu pārkāpis noteikumus divu gadu laikā.

Šveicē pat policisti nav pasargāti no šādiem sodiem – 2016. gadā kādam virsniekam nācās maksāt sodu par braukšanu gandrīz ar divkāršu atļauto ātrumu Ženēvas ielās, vajājot laupītājus, kuri bija uzspridzinājuši bankomātu.
