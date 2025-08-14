Kāpēc šādas pārmaiņas? Bokseris Mairis Briedis pieņem pārsteidzošu lēmumu 50
Ziņa papildināta plkst. 21:04
Galvaspilsētas pašvaldībā ievēlētais bijušais bokseris Mairis Briedis ir pametis partijas “Stabilitātei” frakciju, no kuras tika ievēlēts Rīgas domē, aģentūrai LETA apstiprināja frakcijas vadītājs Aleksejs Rosļikovs.
Viņam neesot zināms, kādi ir iemesli šādam Brieža lēmumam, par ko skaidrība būšot tuvākajā laikā, kad politiķis izvēlēšoties savu politisko nākotni.
Līdz ar Brieža aiziešanu “Stabilitātei” frakcijā paliks četri deputāti. Saskaņā ar Rīgas pašvaldības nolikumu, frakciju var veidot ne mazāk kā trīs vienas politiskās partijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti.
Pašlaik Rīgas pašvaldības mājaslapā norādīts, ka Briedis ir neatkarīgais deputāts.
Briedis aģentūrai LETA neatklāja iemeslus, kādēļ pametis “Stabilitāti”. Arī uz jautājumu, vai turpinās būt neatkarīgs deputāts, vai plāno iekļauties kādā citā politiskajā spēkā, viņš neatbildēja.
Politiķis klāstīja, ka viņa mērķis Rīgas domē esot strādāt, “lai mūsu valsts būtu stipra gan garā, gan miesā”.
“Es vēlos, lai jaunatne saņemtu kvalitatīvu izglītību, lai būtu moderni un aizraujoši nodarboties ar sportu paralēli mācībām un lai jaunieši redzētu savu nākotni šeit, Latvijā. Turpināšu būt deputāts, kurš aizstāv un pārstāv latviešus, kas dzīvo Latvijā. Balsojumos vienmēr vadīšos pēc tā, kas vislabāk kalpo sabiedrības interesēm un mūsu valsts nākotnei,” solījās Briedis.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma” ceturtdien vēstīja, ka saskaņā ar LTV rīcībā esošo informāciju Briedis varētu pievienoties opozīcijas frakcijai “Latvija pirmajā vietā” (LPV). Jau kopš darba sākuma Briedis piedalījies LPV frakcijas sēdēs un ticies ar kapitālsabiedrību vadītājiem, kurus iztaujāja LPV. Oficiāls lēmums par Brieža uzņemšanu vēl nav pieņemts, bet, ja viņš kļūs par LPV frakcijas deputātu, tai Rīgā būs 14 mandāti, bet “Stabilitātei!” – trīs.
Iepriekš Briedis bija partijas “Saskaņas” biedrs un nesekmīgi kandidēja uz vietu Saeimā, bet pirms pašvaldību vēlēšanām politisko piederību mainīja par labu “Stabilitātei”. Ilgus gadus galvaspilsētā valdījusī “Saskaņa” šajās vēlēšanās Rīgas domē neiekļuva.
Briedis 2024.gada augustā izplatīja paziņojumu par sportistakarjeras noslēgšanu. Sportam viņš veltījis 25 gadus. Šajā laikā Briedis kļuva par vienu no pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā, iegūstot pasaules čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un triumfējot Pasaules Boksa supersērijā.