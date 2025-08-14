#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs/ Facebook

Piektdien laikapstākļi mūs lutinās vēl vairāk 0

LETA
14:45, 14. augusts 2025
Ziņas Dabā

Piektdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies grādu augstāk nekā ceturtdien, sasniedzot +23..+28 grādus, prognozē sinoptiķi.

Gan naktī, gan dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums. Piektdienas vakarpusē dažviet – ar lielāko varbūtību Ziemeļkurzemē – iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.

Naktī pūtīs lēns vējš, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no +8 grādiem vietām austrumu novados līdz +17 grādiem Kurzemes piekrastē. Dienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš.

Rīgā darba nedēļas pēdējā dienā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +16 grādiem, piepilsētā – līdz +13..+15 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +26..+27 grādiem.

