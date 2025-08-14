Piektdien laikapstākļi mūs lutinās vēl vairāk 0
Piektdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies grādu augstāk nekā ceturtdien, sasniedzot +23..+28 grādus, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums. Piektdienas vakarpusē dažviet – ar lielāko varbūtību Ziemeļkurzemē – iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.
Naktī pūtīs lēns vējš, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no +8 grādiem vietām austrumu novados līdz +17 grādiem Kurzemes piekrastē. Dienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš.
Rīgā darba nedēļas pēdējā dienā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +16 grādiem, piepilsētā – līdz +13..+15 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +26..+27 grādiem.