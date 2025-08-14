Alkohols kā riska faktors ir viens no galvenajiem iemesliem gandrīz visām slimībām, bet tie, kas gribēs, nodzersies tāpat 0
Latvijā alkohola patēriņš joprojām ir viens no augstākajiem Eiropā, un tā radītās sekas valstij izmaksā simtiem miljonu eiro gadā. Līga Kozlovska, Saeimas deputāte (ZZS), Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda, ka nepieciešami stingrāki ierobežojumi un augstāki nodokļi, lai mazinātu alkohola pieejamību un pasargātu sabiedrību no veselības un drošības riskiem.
Kozlovska stāsta, ka viņa atbalsta to ceļu, ko šobrīd ejam, lai valstī samazinātos milzīgais alkohola patēriņa daudzums. “Mūsu komisija bija aprēķinājusi, ka, saistībā ar dažādām alkohola izraisītām sekām slimību ziņā, tie gadā ir aptuveni 600 miljoni,” par valsts izmaksām alkohola radīto seku ārstēšanā pauž Kozlovska.
“Alkohols kā riska faktors ir viens no galvenajiem iemesliem gandrīz visām slimībām,” atzīst deputāte. Kā piemēru viņa min arī epilepsiju. Kozlovska skaidro, ka viena no alkohola sekām var būt epilepsijas lēkme, un tā var piemeklēt jebkurā brīdī, arī esot pie automašīnas stūres, tādējādi apdraudot ne tikai sevi, bet arī apkārtējos.
Vēl kā variantus alkohola patēriņa samazināšanai viņa min aizliegumu tirgot alkoholu degvielas uzpildes stacijās. Tāpat varētu koncentrēties uz viegli alkoholisku dzērienu tirdzniecības ierobežošanu, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem uzliekot lielāku nodokli – gan akcīzes, gan PVN. “Lai tie ir ļoti dārgi! Tie, kas gribēs nodzerties, nodzersies tāpat,” uzskata deputāte.