17:21, 18. janvāris 2026
Sociālajos tīklos plašu ievērību izpelnījies video no Ķīnas, kurā redzama milzīga gaisā dreifējoša vēja turbīna. Video publicējis ķīniešu žurnālists Li Dzeksins, norādot, ka Ķīna testē jauna veida tehnoloģiju, lai izmantotu spēcīgos augstkalnu vējus.

Redzamā ierīce ir Ķīnas enerģētikas uzņēmuma “Linyi Yunchuan” izstrādātā sistēma SAWES S2000 – stratosfēras peldošā vēja enerģijas platforma, kas tapusi sadarbībā ar Cjinhua universitāti un Ķīnas Zinātņu akadēmijas Aeronautikas institūtu. Ķīnas mediji vēsta, ka šī ir pasaulē pirmā megavatu klases augstkalnu vēja turbīna, kuru paredzēts izvietot arī pilsētvides tuvumā.

Testa lidojumā turbīna gaisā pavadījusi aptuveni 30 minūtes, sasniedzot ap 2000 metru augstumu un saražojot 385 kilovatstundu elektroenerģijas. Īpaši nozīmīgi – izmēģinājuma laikā sistēma pirmo reizi pasaulē tika pieslēgta elektrotīklam, apliecinot tehnoloģijas praktisko potenciālu.

Saskaņā ar projekta galvenā konstruktora Duņa Tjaņžui teikto, viena stundas darbība ar maksimālo jaudu spētu nodrošināt pietiekami daudz elektrības, lai pilnībā uzlādētu aptuveni 30 elektroauto. Sistēma ir salīdzinoši mobila – to iespējams transportēt konteineros, bet pilna sagatavošana darbam aizņem 4–8 stundas.

Peldošās vēja turbīnas darbojas līdzīgi dirižabļiem: tās paceļ vieglus ģeneratorus augstkalnu gaisa straumēs, kur vējš ir stiprāks un stabilāks nekā pie zemes. Saražotā enerģija pa trosi tiek novadīta uz zemes apakšstaciju.

