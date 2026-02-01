Pirmā reakcija ir izšķiroša: ko darīt, ja automašīna pēkšņi saslīd, un uz kuru pusi vispareizāk ir griezt stūri, lai atgūtu saķeri? 0
Braukšana pa apsnigušiem vai apledojušiem ceļiem ziemas periodā sagādā grūtības pat pieredzējušiem autovadītājiem, taču īpaši sarežģītā tā var būt tiem, kuriem ir salīdzinoši maza braukšanas pieredze. Sals, slidens ceļš un slikta redzamība rada situācijas, kurās izšķiroša ir tieši pirmā reakcija. Panika šādos brīžos situāciju nevis uzlabo, bet gan padara vēl bīstamāku.
Drošas braukšanas eksperti norāda, ka automašīnas savaldīšana slīdēšanas laikā bieži vien ir vienkāršāka, nekā sākumā šķiet, ja vadītājs zina pareizo rīcības secību un neļaujas panikai, kas var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.
Ko darīt, ja automašīna pēkšņi saslīd
Viena no biežākajām un bīstamākajām kļūdām, ko cilvēks dara tad, kad mašīna saslīd, ir strauja bremžu nospiešana. Šāda reakcija ir instinktīva, taču uz ledaina ceļa tā var novest pie pilnīgas kontroles zaudēšanas. Strauji bremzējot, riteņi var nobloķēties, un stūre kļūst faktiski nekontrolējama, savukārt slīdēšana tikai pastiprinās.
Speciālisti uzsver, ka pirmajā sekundē svarīgākais ir saglabāt pēc iespējas mierīgāku prātu. Jānoņem kāja no gāzes pedāļa un jāļauj automašīnai dabiski zaudēt ātrumu, bez pēkšņas bremžu spiešanas. Tieši pakāpeniska ātruma samazināšana palīdz saglabāt auto riteņu saķeri ar ceļu un dod iespēju atgūt kontroli pār transportlīdzekli.
Uz kuru pusi vispareizāk ir griezt stūri slīdēšanas laikā
Stūres pagriešanas virziens ir atkarīgs no tā, uz kuru pusi tiek nesta automašīnas aizmugure. Zelta likums ir gaužām vienkāršs, taču svarīgi ir to iegaumēt. Respektīvi stūre jāgriež uz to pusi, uz kuru slīd automašīnas aizmugure. Ja aizmugure slīd pa labi, stūri griež pa labi, ja slīd pa kreisi – tad arī stūre jāgriež pa kreisi.
Šāda rīcība palīdz riteņiem atkal atgūt saķeri ar ceļa segumu. Brīdī, kad jūtat, ka auto sāk stabilizēties un saķere atjaunojas, stūre jāiztaisno pakāpeniski un mierīgi, izvairoties no straujām kustībām, kas var izraisīt atkārtotu slīdēšanu.
Uz apledojušiem ceļiem visas vadītāja darbības ir jāveic maksimāli saudzīgi. Paātrināšanās jāveic lēni un vienmērīgi, pēc iespējas ātrāk pārslēdzoties uz augstāku pārnesumu, jo tas samazina riteņu izslīdēšanas risku.
Svarīgi ir arī ievērojami palielināt distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Uz ledus bremzēšanas ceļš var būt pat desmit reizes garāks nekā uz sausa asfalta. Īpaša piesardzība jāievēro uz tiltiem un estakādēm, jo šīs vietas atdziest un apledo daudz ātrāk nekā citi ceļi.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.