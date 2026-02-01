Ogres Zilie kalni

Svētdien saglabāsies saulains un sauss laiks, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -12…-17 grādi, bet Kurzemes ziemeļos -8…-12 grādi.

Rīgā diena būs saulaina, bez nokrišņiem. Dominēs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz -11…-13 grādiem.

Ledus pārklājis Rīgas līča lielāko daļu

Svētdien Rīgas līča lielāko daļu klāj peldoši ledus gabali, liecina informācija no satelītiem.

Ledus pārsvarā ir plāns, vēja ietekmē ledus gabali peld no austrumiem uz rietumiem. Pirmdienas pēcpusdienā pastiprināsies ziemeļu vējš – sagaidāms, ka Rīgas līča dienvidu un rietumu piekrastē sāks veidoties ledus krāvumi.

No nākamās nedēļas vidus gaidāms mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš – ledus virzīsies uz Kurzemes piekrasti, Irbes šaurumu un Sāmsalu. Kuģu satiksme var būt apgrūtināta, prognozē sinoptiķi.

Nākamnedēļ ledus veidošanās kļūs lēnāka, bet februāra turpinājumā iespējami jauni aukstuma viļņi un Rīgas līcis var aizsalt pilnībā.

Saskaņā ar “marinetraffic.com” datiem ledlauzis “Varma” vēl nav sācis darbu un atrodas Rīgas ostā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka Rīgas līča piekrastē ledus vēl tikai veidojas un nav drošs. Ledus var šķist biezs, taču patiesībā bieži ir plāns, dreifējošs un nestabils. Kāpjot uz ledus, pastāv risks iekrist ūdenī, apsaldēties un pakļūt zem ledus, kas var beigties traģiski.

