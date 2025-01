Publicitātes foto

Autors: Rebeka Rogale, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ērts dīvāns un liela izmēra televizors dzīvojamajā istabā, metāla konstrukcijas un pie sienas novietots TV ekrāns virtuvē/ēdamistabā vai kinozāle guļamistabā mūsdienās ir interjera neatņemama sastāvdaļa. Tomēr ne visi zina, kā modīgo tehniku pareizi novietot tā, lai skatīšanās būtu ērta gan ķermenim, gan acīm, bet skaņa komfortabla gan pašiem, gan kaimiņiem, ja dzīvojam daudzdzīvokļu namā.

Augstāk, nekā vajadzīgs

Visbiežāk televizors par augstu tiek novietots virtuvē, stiprinot to pie sienas griestu tuvumā. Šādā augstumā TV ekrāns atrodas virs acu līmeņa, un tā vērošana rada papildu spriedzi acīm, plecu un kakla muskuļiem. Pietiek tikai atcerēties ekrāna vērošanu kinoteātru pirmajās rindās, lidmašīnā vai bāros, sekojot līdzi kādai sporta pārraidei, – diskomforts jūtams jau pēc pāris stundām. Pēc ekspertu ieteikuma, optimālais TV novietojums ir 15 – 30 grādu robežās no horizontālās līnijas acu līmenī.

Neērts vērošanas leņķis

Skatoties ekrānā no sāniem, attēla kvalitāte mazinās, jo tiek izkropļotas attēla krāsas, spilgtums un kontrasti. Tas tāpēc, ka HD televizori ir optimizēti uzstādīšanai acu līmenī un vērošanai no centra. Pat labākajos apstākļos, ja ir kvalitatīva tehnika, vērojot no sāniem, nav jēgas bojāt attēlu, ja ir daudz iespēju novietot TV pareizi tā, lai nekaitētu veselībai.

Televizors virs kamīna

Šī ir tipiska savrupmāju vai vasarnīcu īpašnieku kļūda. Lai it kā apvienotu iespēju vienlaikus raudzīties kamīna liesmās un TV ekrānā, tiek izvēlēts šāds aplams ekrāna novietošanas variants. Pirmkārt, šādā izvietojumā ekrāns atrodas par augstu, otrkārt, siltums, kas plūst no kamīna, var būtiski samazināt TV kalpošanas ilgumu, bet, treškārt, nav iespējams vienlaikus vērot gan kamīnu, gan TV ekrānā notiekošo – acīm ir pārlieku liela slodze.

Nepareizi noregulēta skaņa

Lai skanējums neveidotos pārāk skaļš, spalgs un uzbāzīgs, jāizvēlas ne tikai piemērots skaņas līmenis – palīdzēt var arī skaņu slāpējošas konstrukcijas un materiāli. Piemēram, bieza auduma aizkari, drapērijas, mīkstie grīdas segumi. Ja mājas kinozāle ar spēcīgām skandām iegādāta daudzdzīvokļu nama dzīvoklim, jāparūpējas par papildu skaņas izolāciju konkrētajā telpā un īpaša uzmanība jāpievērš zemo frekvenču regulācijai, jo tieši zemās skaņas ir tās, kas mēdz traucēt kaimiņus pat attālākos dzīvokļos, lai gan TV skaņas līmenis nemaz nešķiet pārāk skaļš.