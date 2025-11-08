Foto: Ekrānuzņēmums no video

Viņš nogalināja sievieti bērna un mātes acu priekšā: policija sniegusi jaunāko informāciju par slepkavu Leonu Rusiņu 0

14:01, 8. novembris 2025
Par sievietes nogalināšanu bērna un mātes acu priekšā vainotais Leons Rusiņš joprojām tiek meklēts un ir izsludināts arī starptautiskajā meklēšanā kā bīstams noziedznieks, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.

Kā ziņots iepriekš, tāpat pastāv versija, ka viņš ir miris, tomēr vienlaikus arvien tiek strādāts ar versijām, ka viņš ir dzīvs. Šajā lietā darbs turpinās, bet plašāk patlaban policija komentēt nevarot.

Jau ziņots, ka 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.

