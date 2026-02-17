Uzvar lētākais, ne labākais: cik vērta ir mūsu bērnu veselība, ja skolās ēdina ar lētāko produkciju? 0
Kas notiek ar ēdināšanu skolās? Vai viss ir korekti, un sekojam labajiem piemēriem citviet Eiropā? Uz šiem jautājumiem TV24 raidījumā “Latvijas labums” atbild Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglības centra valdes priekšsēdētājs.
Cimermanis stāsta, ka produktu kvalitāte skolas ēdienos iet mazumā. Skolu ēdināšanas iepirkumos vairumā uzvar lētākais piedāvājums. “Tas kaut kā neiet kopā ar veselīgāko, kvalitatīvāko un arī vietējo produkciju,” stāsta Cimermanis.
Viņš pauž, ka citviet Eiropā skolās izmanto tieši vietējo produkciju – tā ir izglītības sistēmas daļa, atbildības uzņemšanās.
