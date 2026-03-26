VIDEO. Krāslavas novada domes priekšsēdētājs: “Ja tas notiktu citviet Latvijā, iespējams, iedzīvotājiem būtu bijis smagāk” 0

20:04, 26. marts 2026
Iedzīvotāji par drona avāriju uzzināja tikai no medijiem, un tas ir slikti, uzsver Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Viņš norāda, ka tobrīd nedarbojās šūnapraides paziņojumi, un neviens iedzīvotājs nesaņēma brīdinājumu – ne par dronu, ne par aizliegumu tam tuvoties. Informācija nebija pieejama līdz pat agrai rīta stundai, kad par to ziņoja Latvijas armija, vēsta 360TV Ziņas.

Jau gadiem ilgi esot diskutēts par to, ka pierobežā, kur ir vājš mobilo sakaru pārklājums, nepieciešams uzstādīt sirēnas. Tās kalpotu kā efektīvs brīdinājums šādos gadījumos, kad citas sistēmas nefunkcionē.

Upenieks atzīst, ka iedzīvotāji notikušo uztvēruši dažādi – daļa ar humoru, tikmēr citi bija ļoti sabijušies, jo drona sprādziens viņus pamodināja ap trijiem naktī. Priekšsēdētājs personīgi ticies ar iedzīvotājiem. Tiem, kuri dzirdējuši sprādzienu un pārbijušies par iespējamu kara sākšanos, nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta psiholoģiska palīdzība.

Upenieks neslēpj, ka pierobežas iedzīvotāji šādām situācijām ir daudz gatavāki, tāpēc daļa notikušo uztvēruši mierīgāk. Ja šāds incidents notiktu citviet Latvijā, iespējams, iedzīvotājiem tas būtu bijis psiholoģiski smagāk, skaidro pašvaldības vadītājs.

