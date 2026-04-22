FOTO: Sējas puķu māja. Atraitnītes

Knifi, kā parūpēties par atraitnītēm, lai tās ziedētu iespējami ilgi 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
Dārzs

Atraitnītes ir vienas no pirmajām puķēm, kas pavasarī ienes dārzā krāsu un dzīvību. Tās ir ne tikai skaistas, bet arī pārsteidzoši izturīgas – spēj paciest vēsumu un pat nelielas salnas. Tomēr, lai atraitnītes ziedētu pēc iespējas ilgāk un bagātīgāk, tām nepieciešama pareiza kopšana.

Pareizā vieta – ziedēšanas pamats

“Pārbīdījām pa labi un pa kreisi” – Putins tiešraidē samulst, lūgts paskaidrot šo krieviem svarīgo lietu
Veselam
Pievērs uzmanību savam uzturam! 5 pārtikas produkti, kas var izraisīt ļoti stipras galvassāpes
Steigšus izņem no ledusskapja! Eksperti brīdina par 3 pārtikas produktiem, kas nepanes aukstumu
Lasīt citas ziņas

Atraitnītes vislabāk jūtas gaišā vietā, kur tās saņem pietiekami daudz gaismas, bet netiek pakļautas pārlieku spēcīgai saulei. Ideāli, ja tās no rīta bauda sauli, bet pēcpusdienā atrodas vieglā ēnā. Pārāk karstos un saulainos apstākļos augi ātrāk nogurst un ziedēšana kļūst īsāka.

Mitrums un laistīšana

Lai atraitnītes saglabātu svaigumu, svarīgi uzturēt augsni vienmērīgi mitru. Pārlieka izžūšana var ātri apturēt ziedēšanu, savukārt pārlieku slapja augsne var kaitēt saknēm. Īpaši uzmanīgi jābūt ar puķēm podos, jo tajos augsne izžūst daudz ātrāk nekā dobēs. Vislabāk laistīt regulāri, bet mēreni.

Noziedējušo ziedu noņemšana

CITI ŠOBRĪD LASA
“Par ko čīkstam, šleseristi un pārējie pasaules kārtības revolucionāri? Strādāt vajag!”
Finanšu ministrija taisnojas, kāpēc nevar samazināt degvielas cenas – vainīgs kāds cits
Viedoklis
Pēteris Apinis: Ukrainā pieaug uzbrukumu skaits un apjoms veselības aprūpes iestādēm

Viens no vienkāršākajiem, bet efektīvākajiem paņēmieniem, kā paildzināt ziedēšanu, ir regulāra noziedējušo ziedu noņemšana. Tas ļauj augam netērēt enerģiju sēklu veidošanai un veicina jaunu pumpuru attīstību. Šī nelielā rūpe var būtiski pagarināt ziedēšanas periodu.

Barošana un augsnes kvalitāte

Atraitnītēm patīk barības vielām bagāta, viegla augsne. Lai tās ziedētu ilgāk, ieteicams laiku pa laikam pievienot šķidro mēslojumu ziedošiem augiem. Tomēr ar mēslojumu nevajadzētu pārspīlēt – svarīgi saglabāt līdzsvaru, lai neveicinātu tikai lapu augšanu uz ziedu rēķina.

Aizsardzība pret laikapstākļiem

Lai gan atraitnītes ir izturīgas pret vēsumu, tās ne vienmēr labi panes krasas temperatūras svārstības. Karstās dienās tās var nedaudz apvīst, bet parasti atkopjas vēsākā laikā. Ja iespējams, ļoti karstā laikā tās var nedaudz noēnot vai pārvietot podus uz vēsāku vietu.

Ilgstošas ziedēšanas noslēpums

Galvenais atraitnīšu ilgstošas ziedēšanas noslēpums ir regulāra kopšana un uzmanība. Tās nav prasīgas, bet novērtē rūpes – neliela laistīšana, noziedējušo ziedu noņemšana un piemērota vieta var nodrošināt, ka šīs košās puķes priecē acis daudz ilgāk, nekā sākumā varētu šķist.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Viena karotīte šī maisījuma zem saknes – un tomātu raža palielināsies 10 reižu
Dārzs
Jāstāda kartupeļi, vasaras ķiploki un sīpoli: dārza darbu kalendārs no 21. līdz 28. aprīlim
Dārzs
Lūk, ko jāstāda blakus kartupeļiem, lai Kolorādo vaboles šogad tiem netuvotos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.