Laika prognoze trešdienai

LETA
14:56, 11. novembris 2025
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā galvenokārt saglabāsies mākoņains laiks, prognozē sinoptiķi.

Vietām debesis brīžiem skaidrosies, šur tur smidzinās vai īslaicīgi līs, dažviet gaidāma migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš, piekrastē tas kļūs mērens.

Gaisa temperatūra naktī un no rīta būs 0..+6 grādi. Vietām, debesīm skaidrojoties, var veidoties apledojums uz autoceļiem.

Dienā gaiss iesils līdz +5..+10 grādiem.

Rīgā 12. novembrī būs pārsvarā mākoņains laiks, bez ievērojamiem nokrišņiem. Iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra +4..+5 grādi, dienā tā pakāpsies līdz +8 grādiem.

