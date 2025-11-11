Slaidiņš brīdina: “Tas nekas labs nav…” Krievija ieviesusi jaunas tīkla tehnoloģijas dronu vadībai 0
Krievijas militārā rūpniecība masveidā ievieš tīkla tehnoloģijas tālās darbības uzbrukuma dronu attālinātai vadīšanai, ziņo NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.
Slaidiņš norāda, ka uzlabojumi ir jūtami ne tikai “Shahed” dronos, bet iespējams arī droniem “Gerbera”.
Pēc Slaidiņa teiktā, Krievija ir piesaistījusi Ķīnas ražotājus, kas sākuši masveidā ražot specializētus modemus tīkla sakaru nodrošināšanai.
“Pēc ukraiņu ekspertu sniegtās informācijas, šie modemi ārēji apzīmēti kā Wi-Fi iekārtas, taču darbojas 1300–1500 MHz diapazonā. Ja agrāk droni lidoja tikai pēc iepriekš ievadītām koordinātēm, tad tagad aprīkojot tos ar modemiem var vadīt un stūrēt,” skaidro Slaidiņš.
Viens šāds modems izmaksājot aptuveni 7 tūkstošus ASV dolāru, un tas nodrošina sakaru darbību līdz 100 kilometru attālumā. Ierīces aprīkotas ar šifrētu digitālo kanālu un augstu noturību pret elektronisko karadarbību.
Īpaši bīstama ir sistēmas retranslatora funkcija – dronu modemi, atrodoties gaisā, veido savstarpējus saziņas kanālus.
“Ja viens drona modems tiek notriekts, informācija netiek zaudēta – tā tiek pārsūtīta caur citu kanālu. Līdz ar to šo tīklu ir ļoti grūti neitralizēt,” skaidro Slaidiņš.
Eksperti uzsver, ka pat, ja 80% dronu tiek iznīcināti, pārējie turpina pārraidīt datus un koordinātas. Turklāt pārraides ātrums labvēlīgos apstākļos var sasniegt 50 MB/s, salīdzināšanai Slaidiņš piemin, ka 4K video signālam pietiek vien ar 2 MB/s.
Slaidiņš atzīst, ka tas ir draudīgi: “Tas nekas labs nav,” viņš piebilst.