Slaidiņš brīdina: “Tas nekas labs nav…” Krievija ieviesusi jaunas tīkla tehnoloģijas dronu vadībai 0

LA.LV
12:57, 11. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas militārā rūpniecība masveidā ievieš tīkla tehnoloģijas tālās darbības uzbrukuma dronu attālinātai vadīšanai, ziņo NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
10 lietas mājoklī, kas “apēd” tavu enerģiju
Lavrovs atgriežas “uz skatuves” ar pārsteidzošu paziņojumu par solījumu, ko ASV devušas Maskavai
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Lasīt citas ziņas

Slaidiņš norāda, ka uzlabojumi ir jūtami ne tikai “Shahed” dronos, bet iespējams arī droniem “Gerbera”.

Pēc Slaidiņa teiktā, Krievija ir piesaistījusi Ķīnas ražotājus, kas sākuši masveidā ražot specializētus modemus tīkla sakaru nodrošināšanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Izglītības kvalitāte un sportiskie sasniegumi: būtiski neaizmirst par līdzsvaru
NATO dalībvalsts teritorijā nogāzies krievu drons
Viņam ir ko teikt! Dainis Īvāns atbild uz cilvēku sašutumu par viņa uzrunu protestā

“Pēc ukraiņu ekspertu sniegtās informācijas, šie modemi ārēji apzīmēti kā Wi-Fi iekārtas, taču darbojas 1300–1500 MHz diapazonā. Ja agrāk droni lidoja tikai pēc iepriekš ievadītām koordinātēm, tad tagad aprīkojot tos ar modemiem var vadīt un stūrēt,” skaidro Slaidiņš.

Viens šāds modems izmaksājot aptuveni 7 tūkstošus ASV dolāru, un tas nodrošina sakaru darbību līdz 100 kilometru attālumā. Ierīces aprīkotas ar šifrētu digitālo kanālu un augstu noturību pret elektronisko karadarbību.

Īpaši bīstama ir sistēmas retranslatora funkcija – dronu modemi, atrodoties gaisā, veido savstarpējus saziņas kanālus.

“Ja viens drona modems tiek notriekts, informācija netiek zaudēta – tā tiek pārsūtīta caur citu kanālu. Līdz ar to šo tīklu ir ļoti grūti neitralizēt,” skaidro Slaidiņš.

Eksperti uzsver, ka pat, ja 80% dronu tiek iznīcināti, pārējie turpina pārraidīt datus un koordinātas. Turklāt pārraides ātrums labvēlīgos apstākļos var sasniegt 50 MB/s, salīdzināšanai Slaidiņš piemin, ka 4K video signālam pietiek vien ar 2 MB/s.

Slaidiņš atzīst, ka tas ir draudīgi: “Tas nekas labs nav,” viņš piebilst.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Eksperts: Putins apzināti tuvina Krieviju tās sabrukumam – arī viņa paša beigas var būt tuvāk, nekā šķiet
Pokrovska uz briesmu sliekšņa: vai Ukraina spēs noturēt pilsētu, un kādas priekšrocības ir Krievijai
“Viņam taču maksā kā Krievijas prezidentam, tāpēc… ” NATO ģenerālsekretārs Rute izsmej Putina kodoldraudus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.