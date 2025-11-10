VIDEO. Zinātnieki atklāj milzu zirnekļu “megapoli” — tajā mīt vairāk nekā 110 000 zirnekļu 0
Ja neciešat zirnekļus, labāk šo video neskatieties… Zinātnieki atklājuši pasaulē lielāko zirnekļu tīklu, kurā mīt vairāk nekā 110 000 zirnekļu — īsta “megapole” dziļi alas iekšienē.
Gigantiskā tīkla konstrukcija aizņem 106 kvadrātmetrus un klāj šauras, zemas ejas sienu dziļi Sēra alā, kas atrodas uz Albānijas–Grieķijas robežas, aptuveni 50 metrus no ieejas.
Tīklu veido tūkstošiem piltuvveida tīklu, kas pieder divām sugām – Tegenaria domestica jeb mājas zirneklim un Prinerigone vagans – nelielam, mitrumu mīlošam zirneklim, kura ķermeņa garums ir tikai ap 3 milimetriem.
Pārsteidzoši, bet šis ir pirmais zinātniski dokumentētais gadījums, kad divas zirnekļu sugas dzīvo vienā kopīgā tīklā, ziņo “Daily Mail”. Zinātnieki lēš, ka tajā mīt aptuveni 69 000 mājas zirnekļu un vairāk nekā 42 000 Prinerigone vagans indivīdu. Milzīgais tīkls ir tik smags, ka dažviet tas atdalās no alas sienām sava svara dēļ.
Parasti šādas sugas būtu plēsīgas cita pret citu, taču pilnīgais apgaismojuma trūkums alā, iespējams, traucē viņu redzei, tāpēc zirnekļi nemedī savus kaimiņus.
Tā vietā tie barojas ar nesakošām sīkmušām, kas arī dzīvo alas tumsā.
Turklāt analīze atklājusi, ka šie alas zirnekļi ģenētiski atšķiras no saviem “radiniekiem” ārpus alas, kas nozīmē, ka tie ir pielāgojušies šai unikālajai, sēra bagātajai videi.
“Dabā joprojām slēpjas neskaitāmi pārsteigumi,” sacīja pētījuma vadītājs, biologs Istvāns Urāks, Transilvānijas Sapientia Ungāru Universitātes docents, komentējot atklājumu portālam “Live Science”.
“Ja man būtu jāraksturo emocijas, ko izjutu, ieraugot šo tīklu, tās būtu apbrīns, cieņa un pateicība,” viņš piebilda.
Zinātnieki uzskata, ka alas sēra bagātā un ekstrēmā vide veicinājusi abu sugu sadraudzību un kopdzīvi, kas citos apstākļos nebūtu iespējama.
“Bieži mums šķiet, ka par kādu sugu zinām visu, bet daba vienmēr spēj pārsteigt,” teica Urāks.
“Dažas sugas spēj ģenētiski pielāgoties apstākļiem, un šādas ārkārtējas situācijas atklāj uzvedību, ko normālos apstākļos nekad nenovērojam.”
Atklājums ne tikai pārsteidz ar apjomu, bet arī maina izpratni par zirnekļu sociālo uzvedību un izdzīvošanas stratēģijām.