NATO dalībvalsts teritorijā nogāzies krievu drons 45

LETA
12:11, 11. novembris 2025
Krievijai naktī uz otrdienu veicot masīvu dronu triecienu Ukrainai, arī Odesas apgabalam un Ukrainas Donavas ostām, viens drons ielidojis Rumānijas teritorijā un tur nogāzies, pavēstīja varasiestādes.

“Naktī no 10. uz 11. novembri Krievija veica jaunus gaisa uzlidojumus Ukrainas Donavas ostām,” otrdien paziņojumā norādīja Rumānijas Aizsardzības ministrija.

“Ukrainas Donavas krastā, Izmajilas ostas rajonā, tika fiksēts daudz sprādzienu,” teikts paziņojumā.

Ministrija norādīja, ka tā “tika informēta par lidaparāta nogāšanos Grindu rajonā, aptuveni piecus kilometrus uz dienvidiem no robežas”.

Armijas komandas devās uz notikuma vietu un ziņoja par iespējamu drona fragmentu klātbūtni.

Februārī Bukareste pieņēma likumu, kas ļauj valstij notriekt dronus, kas pārkāpj tās gaisa telpu.

Rumānijas ārlietu ministre Oana-Silvia Toiu ierakstā vietnē “X” paziņoja, ka drona atlūzas nokritušas apdzīvotā vietā, nosaucot uzbrukumu par “vēl vienu neapdomīgu uzbrukumu Ukrainai ar sekām Rumānijas teritorijā”.

“Šīs darbības ir daļa no skaidra Krievijas agresijas kara modeļa,” rakstīja ministre.

Jau ziņots, ka naktī uz otrdienu Krievijas armija veica masīvu dronu triecienu Odesas apgabala dienvidiem, un tā rezultātā vairākos enerģētikas objektos izraisījās ugunsgrēki, nodarīti postījumi dzelzceļa transporta uzņēmuma noliktavai, pavēstīja apgabala prokuratūras preses dienests.

