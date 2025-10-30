Foto. Scanpix/Kampus Production

Viena šķipsniņa tieši šampūnā, un jūsu mati būs tīri nedēļu! Vai zini, par ko ir stāsts? 0

Sievietes ar taukainu galvas ādu zina, ka divas dienas staigāt apkārt ar tīriem matiem ir svētība. Vairumā gadījumu, lai izskatītos labi koptas, sievietes matus mēdz mazgāt gandrīz katru dienu. Bet – ir kāds risinājums!

Kā saglabāt matus tīrus pēc iespējas ilgāk? Šampūnam jāpievieno sāls!

Tas ir pārbaudīts triks, kā ilgāk saglabāt matus tīrus. Pievienojiet šampūnam šķipsniņu parasto sāli. Jā, to pašu, ko liekam klāt ēdienos. Tas maigi noloba galvas ādu, piešķir matiem apjomu un ilgāk saglabā to svaigumu. Regulāra šī dzīvesveida knifa lietošana paildzinās jūsu matu skaistumu par 5–7 dienām. Frizieri saka, ka cepamās sodas pievienošana šampūnam radīs tādu pašu efektu, tāpēc varat izvēlēties jebkuru no ieteiktajiem līdzekļiem atbilstoši savai gaumei.

Bet, kas ir svarīgi – mazgājiet matus ar sāli vai cepamo sodu ne biežāk kā reizi 7–10 dienās, pretējā gadījumā jūs riskējat ar galvas ādas kairinājumu un pat alerģisku reakciju.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

